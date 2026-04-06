Первая открытая продажа билетов на чемпионат мира по футболу 2026 года показала, что ФИФА продает билеты на финал по $10 990. Считается, что это самая высокая цена за билет на футбольный матч за всю историю, пишет ВВС.

Билеты на финал предыдущего чемпионата мира по футболу, который состоялся в 2022 году в Катаре, стоили $1604 в эквиваленте за самое дорогое место.

В своей заявке на проведение чемпионата мира США, Канада и Мексика указали, что билеты на финал будут стоить максимум $1550 долларов. К моменту начала продажи билетов членам официальных фан-клубов каждой страны в декабре, самая высокая цена составляла $8680.

Когда билеты впервые поступили в открытую продажу, цены снова выросли.

В конце прошлого года болельщики назвали стоимость первоначальных продаж билетов "монументальным предательством". После этого ФИФА объявила о выпуске небольшого количества билетов по цене $60.

Чемпионат мира по футболу-2026 состоится с 20 июня до 20 июля в США, Мексике и Канаде. Матчи будут проходить в нескольких крупных городах, включая Нью-Йорк, Лос-Анджелес и Чикаго, а финал состоится в Нью-Йорке/Нью-Джерси.

Это первый чемпионат мира с 48 командами и первый, который состоится сразу в трех странах. Ожидается рекордная посещаемость и высокий спрос на чартерные рейсы для фанатов со всего мира.

ФИФА повысила максимальную цену на билеты на финал чемпионата мира после того, как был окончательно утвержден состав из 48 команд, участвующих в турнире этого года, отмечает AP.

Руководящий орган футбола использует динамическое ценообразование для турнира, который пройдет в 11 городах США, а также в трех городах Мексики и двух городах Канады. Цены меняются в начале каждой точки продаж в зависимости от предыдущего спроса.