Южная Корея может ввести ограничения на использование автомобилей для всех граждан, если цена нефти превысит 120 долларов за баррель, сообщает The Japan Times. Так власти готовятся смягчить последствия войны вокруг Ирана для энергоснабжения страны.

Сейчас такие меры уже действуют для государственных служащих. Для государственных служащих уже действует схема, при которой автомобили чередуются по последней цифре номера: сегодня разрешен въезд одной группе машин, завтра – другой. Если ограничения распространят и на частный транспорт, это станет первым подобным шагом со времен войны в Персидском заливе 1991 года.

«Мы рассматриваем возможность распространить эту систему и на частный сектор, но надеемся, что война скоро закончится и такие меры не понадобятся», – заявил министр финансов Ку Юн Чхоль в интервью телеканалу KBS в воскресенье.

На прошлой неделе президент Ли Чжэ Мён уже призвал граждан экономить электроэнергию и чаще пользоваться общественным транспортом вместо личных автомобилей, чтобы избежать возможного дефицита топлива на фоне затяжного конфликта вокруг Ирана.

Для Южной Кореи ситуация особенно чувствительна: страна остается одним из крупнейших импортеров нефти и одновременно экспортирует нефтепродукты в страны Азии и за ее пределы. Из-за этого растут опасения, что ускорение инфляции и затяжной кризис на Ближнем Востоке ударят по экономическому росту страны, которая сильно зависит от поставок энергоносителей из региона.

При этом в марте южнокорейский экспорт продолжал расти благодаря устойчивому внешнему спросу. Однако резкий рост мировых цен на нефть уже увеличивает стоимость сырья, а ухудшение условий морских перевозок и перебои в поставках создают дополнительное давление на торговлю.

Нефть марки Brent, которая движется к рекордному месячному росту, утром в понедельник подорожала еще на 3,7 % – до 116,75 доллара за баррель. Причиной стали ракетные удары йеменских хуситов по Израилю в выходные. Представители движения заявили, что продолжат операции до тех пор, пока не прекратятся атаки против Ирана и связанных с ним вооруженных группировок.