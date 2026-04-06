Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Крупнейшее производство алюминия в Абу-Даби вышло из строя на год

Бизнес
Дата публикации: 06.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Крупнейшее производство алюминия в Абу-Даби вышло из строя на год

Компания Emirates Global Aluminium, крупнейший на Ближнем Востоке производитель алюминия, заявила, что для восстановления полного объема производства на ее заводе после иранской атаки неделю назад может потребоваться до года.

Завод компании EGA – один из крупнейших в мире комплексов по производству алюминия. 28 марта в результате ракетных и дроновых атак Ирана на экономическую зону Аль-Тавила (Al Taweelah) в Абу-Даби объект получил значительные повреждения.

Территория – в частности, плавильный и литейный цеха, электростанция, глиноземный завод и завод по переработке отходов – была полностью эвакуирована, а объекты переведены в аварийный режим.

В заявлении, опубликованном в пятницу, компания сообщила, что завершила первоначальную оценку ущерба, нанесенного объектам в Объединенных Арабских Эмиратах, и поддерживает связь с клиентами, чьи поставки могут быть нарушены.

"Для возобновления работы плавильного завода EGA необходимо отремонтировать поврежденную инфраструктуру и постепенно восстановить каждую из восстановительных камер. Предварительные данные указывают на то, что полное восстановление производства первичного алюминия может занять до 12 месяцев", – сообщили в EGA.

Биржи отреагировали на обстрелы

Завод Аль-Тавила – один из крупнейших в мире металлургических заводов, который в 2025 году изготовил 1,6 млн тонн литого металла. По данным EGA, другие предприятия на этом заводе в Абу-Даби, в частности глиноземный завод и завод по переработке металлов, могут восстановить часть производства раньше, в зависимости от окончательной оценки убытков.

28 марта Иран также нанес удар по алюминиевому заводу компании Aluminium Bahrain в Персидском заливе. Компания Alba заявила, что оценивает убытки.

На Ближний Восток приходится около 9% мирового производства алюминия.

По данным Bloomberg, с начала войны с Ираном цены на алюминий на Лондонской бирже металлов выросли более чем на 10%.

Еще до атак на предприятия EGA отрасль готовилась к дальнейшему сокращению производства, поскольку перебои в Ормузском проливе повлияли на поставки сырья для заводов региона.

Читайте нас также:
#ближний восток #производство #геополитика #восстановление #ущерб #экономика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео