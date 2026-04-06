Компания Emirates Global Aluminium, крупнейший на Ближнем Востоке производитель алюминия, заявила, что для восстановления полного объема производства на ее заводе после иранской атаки неделю назад может потребоваться до года.

Завод компании EGA – один из крупнейших в мире комплексов по производству алюминия. 28 марта в результате ракетных и дроновых атак Ирана на экономическую зону Аль-Тавила (Al Taweelah) в Абу-Даби объект получил значительные повреждения.

Территория – в частности, плавильный и литейный цеха, электростанция, глиноземный завод и завод по переработке отходов – была полностью эвакуирована, а объекты переведены в аварийный режим.

В заявлении, опубликованном в пятницу, компания сообщила, что завершила первоначальную оценку ущерба, нанесенного объектам в Объединенных Арабских Эмиратах, и поддерживает связь с клиентами, чьи поставки могут быть нарушены.

"Для возобновления работы плавильного завода EGA необходимо отремонтировать поврежденную инфраструктуру и постепенно восстановить каждую из восстановительных камер. Предварительные данные указывают на то, что полное восстановление производства первичного алюминия может занять до 12 месяцев", – сообщили в EGA.

Биржи отреагировали на обстрелы

Завод Аль-Тавила – один из крупнейших в мире металлургических заводов, который в 2025 году изготовил 1,6 млн тонн литого металла. По данным EGA, другие предприятия на этом заводе в Абу-Даби, в частности глиноземный завод и завод по переработке металлов, могут восстановить часть производства раньше, в зависимости от окончательной оценки убытков.

28 марта Иран также нанес удар по алюминиевому заводу компании Aluminium Bahrain в Персидском заливе. Компания Alba заявила, что оценивает убытки.

На Ближний Восток приходится около 9% мирового производства алюминия.

По данным Bloomberg, с начала войны с Ираном цены на алюминий на Лондонской бирже металлов выросли более чем на 10%.

Еще до атак на предприятия EGA отрасль готовилась к дальнейшему сокращению производства, поскольку перебои в Ормузском проливе повлияли на поставки сырья для заводов региона.