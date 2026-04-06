Попытки airBaltic привлечь дополнительное финансирование до сих пор не увенчались успехом – размещение акций на бирже сейчас снято с повестки дня. Хотя число пассажиров в первом квартале выросло, более чем двукратный рост цен на авиационное топливо снова сократил возможности заработка. Об этом сообщает rus.err.ee.

В самой Латвии правительство согласилось предоставить airBaltic краткосрочный кредит, однако парламентская комиссия тормозит это решение. Реальная потребность авиакомпании в средствах к концу года значительно больше. В такой ситуации премьер-министр Латвии Эвика Силиня вновь хочет обсудить с Эстонией и Литвой, каким может быть вклад соседних стран.

"Я считаю, что в Балтийском регионе нам нужно координировать авиацию совместно. Я обсужу сложившуюся ситуацию со своими балтийскими коллегами как в Эстонии, так и в Литве, поскольку знаю, что и они активно пользуются рейсами airBaltic", – сказала премьер-министр Латвии Эвика Силиня.

"Силиня не уточнила, чего именно Латвия на этот раз ожидает от Эстонии и Литвы. Ранее соседям предлагали долю в airBaltic на тех же условиях, что и Lufthansa, однако Эстония ответила отказом и решила инвестировать в прямые авиасообщения через Таллиннский аэропорт", - пишет rus.err.ee.

Предыдущее правительство Литвы ушло в отставку до принятия решения, а нынешние министры подтвердили, что вопрос airBaltic не стоит на повестке дня.

Эстония до сих пор не получала от Латвии новых предложений по авиакомпании.

"Безусловно, мы обсуждаем любые предложения, которые присылают наши соседи. Но это не означает, что мы сразу с ними согласны. И владение авиакомпанией само по себе не является целью. Но наличие авиалиний и прямых соединений, безусловно, важно, и здесь мы через вклад в аэропорт сделали в Эстонии осознанный выбор", – сказал премьер-министр Эстонии Кристен Михал.