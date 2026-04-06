Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Рига пытается поделиться долгами airBaltic с Таллином и Вильнюсом. Те упираются

Бизнес
Дата публикации: 06.04.2026
ERR
Изображение к статье: Рига пытается поделиться долгами airBaltic с Таллином и Вильнюсом. Те упираются

Попытки airBaltic привлечь дополнительное финансирование до сих пор не увенчались успехом – размещение акций на бирже сейчас снято с повестки дня. Хотя число пассажиров в первом квартале выросло, более чем двукратный рост цен на авиационное топливо снова сократил возможности заработка. Об этом сообщает rus.err.ee.

В самой Латвии правительство согласилось предоставить airBaltic краткосрочный кредит, однако парламентская комиссия тормозит это решение. Реальная потребность авиакомпании в средствах к концу года значительно больше. В такой ситуации премьер-министр Латвии Эвика Силиня вновь хочет обсудить с Эстонией и Литвой, каким может быть вклад соседних стран.

"Я считаю, что в Балтийском регионе нам нужно координировать авиацию совместно. Я обсужу сложившуюся ситуацию со своими балтийскими коллегами как в Эстонии, так и в Литве, поскольку знаю, что и они активно пользуются рейсами airBaltic", – сказала премьер-министр Латвии Эвика Силиня.

"Силиня не уточнила, чего именно Латвия на этот раз ожидает от Эстонии и Литвы. Ранее соседям предлагали долю в airBaltic на тех же условиях, что и Lufthansa, однако Эстония ответила отказом и решила инвестировать в прямые авиасообщения через Таллиннский аэропорт", - пишет rus.err.ee.

Предыдущее правительство Литвы ушло в отставку до принятия решения, а нынешние министры подтвердили, что вопрос airBaltic не стоит на повестке дня.

Эстония до сих пор не получала от Латвии новых предложений по авиакомпании.

"Безусловно, мы обсуждаем любые предложения, которые присылают наши соседи. Но это не означает, что мы сразу с ними согласны. И владение авиакомпанией само по себе не является целью. Но наличие авиалиний и прямых соединений, безусловно, важно, и здесь мы через вклад в аэропорт сделали в Эстонии осознанный выбор", – сказал премьер-министр Эстонии Кристен Михал.

Читайте нас также:
#Эстония #Литва #авиация #инвестиции #Латвия #финансирование #правительство #airbaltic
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
4
1
1
0
0
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео