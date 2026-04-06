Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Топливо в ЕС подорожало до новых максимумов

Дата публикации: 06.04.2026
Изображение к статье: Топливо в ЕС подорожало до новых максимумов
ФОТО: Unsplash

Handelsblatt: в Германии литр бензина Super E10 подорожал до 2,235 евро.

Германия столкнулась с очередным скачком цен на топливо до новых максимумов. Об этом сообщило издание Handelsblatt.

По его данным, в понедельник, 6 апреля, средняя цена за литр бензина Super E10 выросла на 6,6 цента, до 2,235 евро. Что касается дизельного топлива, то оно подорожало до 2,487 евро за литр.

В связи с этим издание напомнило, что 30 марта средняя суточная цена на топливо Super E10 по всей стране составляла 2,087 евро за литр, а на дизельное топливо — 2,295 евро.

Ранее Общегерманский автомобильный клуб сообщал о резком скачке цен на дизельное топливо. Оказалось, что 2 апреля литр этого горючего подорожал до 2,346 евро, что стало рекордным значением с марта 2022 года.

В конце марта еврокомиссар по энергетике Дэн Йоргенсен заявил, что властям стран Евросоюза необходимо уже сейчас начинать готовиться к затяжным перебоям с поставками ключевых видов энергоресурсов с Ближнего Востока из-за войны в Иране.

Читайте нас также:
#Иран #ближний восток #война #цены #энергетика #топливо #автомобили #экономика #Евросоюз #Германия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
5
1
1
2
2
0

Оставить комментарий

(1)

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео