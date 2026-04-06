Германия столкнулась с очередным скачком цен на топливо до новых максимумов. Об этом сообщило издание Handelsblatt.

По его данным, в понедельник, 6 апреля, средняя цена за литр бензина Super E10 выросла на 6,6 цента, до 2,235 евро. Что касается дизельного топлива, то оно подорожало до 2,487 евро за литр.

В связи с этим издание напомнило, что 30 марта средняя суточная цена на топливо Super E10 по всей стране составляла 2,087 евро за литр, а на дизельное топливо — 2,295 евро.

Ранее Общегерманский автомобильный клуб сообщал о резком скачке цен на дизельное топливо. Оказалось, что 2 апреля литр этого горючего подорожал до 2,346 евро, что стало рекордным значением с марта 2022 года.

В конце марта еврокомиссар по энергетике Дэн Йоргенсен заявил, что властям стран Евросоюза необходимо уже сейчас начинать готовиться к затяжным перебоям с поставками ключевых видов энергоресурсов с Ближнего Востока из-за войны в Иране.