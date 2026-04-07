Торговцы топливом не видят возможности для компромисса в отношении предлагаемого солидарного платежа, если их фактическая розничная цена будет превышать объективно рассчитанную ориентировочную розничную цену более чем на 3%, агентству ЛЕТА пояснила исполнительный директор Латвийской ассоциации торговцев топливом Иева Лигере.

"Не думаю, что здесь возможен компромисс. Мы концептуально не поддерживаем такое регулирование, поскольку оно основано на политических мотивах — с его помощью пытаются «ловить» голоса избирателей на предстоящих выборах", — подчеркнула она.

Лигере отметила, что торговцы топливом в принципе не поддерживают разработанный Министерством экономики законопроект о солидарном платеже, поскольку, по их мнению, он противоречит принципам свободного рынка, а также содержит определённые риски несоответствия Конституции.

"Речь идёт не о налоге на сверхприбыль, это чистое регулирование цен. Это политическая инициатива в предвыборной атмосфере. Торговцы топливом не видят в этом экономического обоснования, и у этого нет экономической оценки", — сказала она.

Лигере пояснила, что законопроект фактически предусматривает попытку регулировать цену, основные компоненты которой торговцы топлива не могут контролировать, поскольку 93% цены составляют закупочная стоимость и налоги, а лишь 7% — это часть, с которой может оперировать продавец.

"И если на эти 7% ещё накладываются ограничения, возникает вопрос — насколько это соразмерно?" — подчеркнула она.

Также Лигере отметила, что торговцы будут следить за дальнейшим продвижением инициативы, однако существует ряд рисков — например, они указали Министерству экономики на недостатки формулы расчёта предлагаемого платежа.

"Мы не видим, как можно создать формулу, подходящую для всех, поскольку у розничных продавцов разные условия закупки топлива. Само министерство также отмечало, что может сложиться ситуация, при которой некоторые малые торговцы прекратят деятельность, поскольку не смогут выжить при таком регулировании. Это в долгосрочной перспективе может снизить конкуренцию на рынке топлива", — подчеркнула исполнительный директор ассоциации.

Как уже сообщалось, правительство во вторник, 7 апреля, планирует продолжить оценку предложения Министерства экономики о введении солидарного платежа для торговцев топливом, если их фактическая розничная цена будет превышать ориентировочную более чем на 3%.

Министр экономики Виктор Валайнис ранее заявил агентству ЛЕТА, что первые выводы по снижению акцизного налога на дизельное топливо являются очень негативными и показывают необходимость введения солидарного платежа, или налога на сверхприбыль, для розничных продавцов топлива.

Министр отметил, что на мировых биржах цены на топливо снижаются, тогда как в Латвии это не наблюдается.

"Розничным продавцам топлива стоит пересмотреть свою бизнес-политику, потому что сейчас слова расходятся с делами", — сказал Валайнис.

Также сообщалось, что в среду, 1 апреля, вступил в силу закон об ограничении роста цен на топливо, предусматривающий временные меры по снижению влияния роста цен на экономику и население.

В то же время торговцы топливом указали агентству ЛЕТА, что снижение акцизного налога на дизель будет заметно с определённой задержкой, поскольку новая ставка применяется к топливу, которое с 1 апреля начинает вывозиться из акцизных складов на автозаправочные станции.

Закон предусматривает временное снижение акцизного налога на дизельное топливо — с прежних 467 евро до 396 евро за 1000 литров. Для маркированного дизельного топлива, используемого в сельском хозяйстве, ставка составляет 21 евро за 1000 литров. Пониженные ставки будут применяться с 1 апреля по 30 июня.