Цены на жилье в Латвии в четвертом квартале прошлого года по сравнению с аналогичным периодом годом ранее выросли на 11%, продемонстрировав более быстрый рост, чем в среднем по Европейскому союзу (ЕС) и еврозоне, свидетельствуют последние данные статистического бюро ЕС "Eurostat" о 26 странах блока.

Рига, 7 апреля, ЛЕТА.

Более стремительный рост цен на жилье в годовом выражении зафиксирован в Венгрии (+21,2%), Португалии (+18,9%), Хорватии (+16,1%), Испании (+12,9%), Словакии (+12,8%) и Болгарии (+12,6%). В Литве цены на жилье выросли на 10,8%, а в Эстонии - на 5,5%.

Тем временем снижение цен на жилье в четвертом квартале в годовом выражении наблюдалось только в Финляндии, где они сократились на 3,1%.

В странах ЕС в среднем в годовом выражении в октябре-декабре цены на жилье выросли на 5,5%, а в еврозоне - на 5,1%.