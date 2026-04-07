КСИР: Иран нанесет удары, которые надолго лишат США и их союзников нефти и газа.

Иран намерен нанести удары, которые могут надолго лишить США и их союзников нефтяных и газовых ресурсов и затронуть не только Ближний Восток. Об этом заявил Корпус стражей исламской революции (КСИР), сообщает Fars.

«Мы проделаем такую работу с инфраструктурой США и их союзников, которая лишит их на годы региональной нефти и газа», — говорится в публикации.

КСИР предупредил региональных союзников США, что ранее Иран, поддерживая добрососедские отношения, проявлял сдержанность и выбирал цели аналогично тем, что поражаются в Иране, однако теперь все ограничения снимаются. Отмечается, что, если Вашингтон решится перейти через красные линии, ответ Тегерана выйдет за пределы Ближнего Востока.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ударила по нефтехимическому комплексу в Ширазе на юго-западе Ирана. Уточнялось, что Израиль атаковал комплекс, который производит азотную кислоту для нужд иранских войск.