В первые два месяца этого года в виде налогов собрано 2,667 миллиарда евро, что на 6,3 миллиона евро или 0,2% меньше запланированного, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве финансов.

В то же время налоговые поступления в первые два месяца 2024 года были на 85,5 миллиона евро или 3,7% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

В государственный консолидированный бюджет в первые два месяца 2026 года поступило 2,536 миллиарда евро налогов, что на 10,9 миллиона евро или 0,4% меньше плана. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года налоговые поступления в консолидированный бюджет выросли на 90,2 миллиона евро или 3,7%.

В государственном бюджете налоговые поступления составили 2,148 миллиарда евро, что на 89,7 миллиона евро или 4,4% больше запланированного, тогда как в бюджетах самоуправлений поступило 388,4 миллиона евро, что на 100,6 миллиона евро или 20,6% меньше плана.

В государственную фондированную пенсионную схему за первые два месяца этого года поступило 130,9 миллиона евро, что на 4,6 миллиона евро или 3,7% больше запланированного.

Наибольшие поступления в январе–феврале обеспечили взносы социального страхования — 976 миллионов евро, что на 0,3% меньше плана.

Поступления налога на добавленную стоимость (НДС) составили 691,3 миллиона евро, что на 2,8% больше запланированного, тогда как поступления подоходного налога с населения составили 524,5 миллиона евро — на 5% меньше плана.

Поступления акцизного налога составили 211,5 миллиона евро, что на 1,8% меньше запланированного. В том числе от нефтепродуктов — 107,3 миллиона евро (+3%), от табачных изделий — 48 миллионов евро (+2,7%), от алкогольных напитков — 31,6 миллиона евро (–25,4%), от природного газа — 10,9 миллиона евро (+45,9%), от пива — 7 миллионов евро (–13,3%).

Поступления налога на прибыль предприятий составили 129,2 миллиона евро, что на 31,8% больше запланированного, а налог на недвижимость — 48,7 миллиона евро, что на 5,5% меньше плана.

Поступления налога на эксплуатацию транспортных средств составили 24,4 миллиона евро (+1,8%), тогда как взносы солидарности — 17,3 миллиона евро (–44,2%).

Поступления налога на природные ресурсы составили 16,3 миллиона евро (–25,6%), таможенные поступления — 12,2 миллиона евро (–6,4%), а налог на лотереи и азартные игры — 10,3 миллиона евро (+0,5%).

Поступления налога на служебные легковые автомобили составили 4,3 миллиона евро (–16,6%), а налога на электроэнергию — 1 миллион евро (+1,5%).

В Министерстве финансов отмечают, что общие доходы консолидированного бюджета в первые два месяца этого года составили 3,5 миллиарда евро, что на 651,3 миллиона евро или 22,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Отмечается, что на 433 миллиона евро увеличились поступления иностранной финансовой помощи — в начале года были получены выплаты Европейской Комиссии в рамках программ фондов Европейского союза на период планирования 2021–2027 годов. В том числе на 242 миллиона евро выросли поступления из Европейского фонда регионального развития, на 60,8 миллиона евро — из Фонда сплочения, а более чем на 41 миллион евро — суммарно из Европейского социального фонда (ESF+) и Фонда справедливого перехода.

"И в последующие месяцы, и в целом за год поступления как по линии фондов ЕС, так и по мере завершения реализации Плана восстановления будут существенно выше, чем годом ранее," — отметили в Минфине.

Поступления налогов в консолидированный бюджет, включая остаток на едином налоговом счёте, за первые два месяца этого года выросли на 141,4 миллиона евро или 6,2%, достигнув 2,414 миллиарда евро.

По данным Министерства финансов, в этом году выросли поступления от потребительских налогов, в том числе доходы от НДС увеличились на 64,8 миллиона евро или 10,3%.

Согласно данным СГД, поступления НДС выросли на 7,5%, тогда как возвраты увеличились на 1,9%. "Торговля как крупнейший плательщик НДС сохраняет рост поступлений, также увеличились платежи в энергетике и сфере услуг," — пояснили в Минфине.

Поступления акцизного налога в первые два месяца этого года были на 16,6 миллиона евро или 8,5% больше, чем годом ранее. Наибольший рост отмечен по нефтепродуктам, тогда как поступления от табачных изделий остались близкими к уровню прошлого года.

В Минфине отмечают, что с 1 января этого года повышены ставки акцизного налога. По данным СГД, в декабре 2025 года и январе этого года потребление нефтепродуктов выросло на 8,6% (в том числе дизельного топлива — на 7,6%, бензина — на 9,8%), тогда как потребление сигарет и алкогольных напитков снизилось на 10,3% и 2,7% соответственно.

Поступления налогов на рабочую силу продолжают испытывать влияние налоговой реформы 2025 года — перераспределения одного процентного пункта взносов государственного социального страхования с второго пенсионного уровня на первый, а также увеличения льгот по подоходному налогу с населения.

Взносы государственного социального страхования в консолидированный бюджет (без учёта взносов в фондированную пенсионную схему) достигли 845,1 миллиона евро, увеличившись на 55,1 миллиона евро или 7%, тогда как поступления подоходного налога составили 524,5 миллиона евро — на 33,8 миллиона евро или 6% меньше, чем годом ранее. В январе 2025 года подоходный налог ещё взимался с доходов за декабрь 2024 года по прежнему регулированию.

По данным СГД, фонд заработной платы в декабре 2025 года и январе этого года вырос на 4,7%, чему способствовало повышение минимальной зарплаты с 740 до 780 евро с 1 января. Однако годом ранее рост составлял 5,8%, что свидетельствует о замедлении темпов роста, отмечают в Минфине.

В то же время поступления налога на прибыль предприятий в первые два месяца этого года сократились на 27,9 миллиона евро или 17,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это объясняется изменениями в налоговом регулировании и поведением налогоплательщиков в конце 2024 года, когда компании распределяли большую часть прибыли, выплачивая дивиденды физическим лицам, поскольку с 2025 года на доходы свыше 200 000 евро применяется дополнительная ставка подоходного налога в размере 3%.