Война в Иране изменила динамику развития авиационной отрасли — западные авиакомпании заполняют нишу, образовавшуюся из-за сокращения мощностей ближневосточных перевозчиков в связи с конфликтом. Об этом сообщает Bloomberg.

Мимо Дубая

Закрытие воздушного пространства Ирака и Ирана, а также атаки на аэропорты в регионе привели к отмене более 46 тыс. рейсов туда только за первые две недели конфликта. Пассажиры, которые раньше летали с пересадкой в Дубае или Дохе, теперь ищут альтернативные маршруты.

Deutsche Lufthansa AG, British Airways и Air France-KLM в прошлом месяце быстро перебросили свои самолеты на такие направления, как Индия, Таиланд и Сингапур, чтобы привлечь пассажиров, ищущих новые рейсы. Lufthansa уже увеличила количество рейсов в Бангкок, Сингапур, Нью-Дели и Шанхай.

Один из вопросов, насколько долговременными будут подобные изменения. Авиационный аналитик консалтинговой компании ICF Роб Уокер подчеркивает, что ближневосточные перевозчики «не откажутся от своих амбиций стать глобальными хабами», поэтому европейским компаниям просто следует «заготавливать сено, пока светит солнце».

Европейцы отбирают пассажиров

С ним согласен старший консультант аналитической компании Cirium Ричард Эванс: «Я ожидаю, что перевозчики стран Персидского залива предложат очень привлекательные тарифы для восстановления трафика через свои центры, поэтому, возможно, у европейских перевозчиков будет лишь небольшая возможность воспользоваться высоким спросом и высокими тарифами».

Как пишет Bloomberg, из данных Flighradar24 следует, что американские перевозчики United Airlines и Delta Air Lines увеличили объемы дальнемагистральных перевозок на широкофюзеляжных самолетах на 11 и 12% соответственно. Они добавили рейсы на уже существующие европейские направления и открыли новые маршруты, ориентированные на состоятельных американских туристов.

Однако, отмечает агентство, этот рост в значительной степени отражает планы, намеченные еще до начала войны.

Меньше посадок – больше денег

Несмотря на рост пассажиропотока, авиакомпании сталкиваются с серьезными финансовыми трудностями. Цены на авиатопливо взлетели из-за сбоев в цепочках поставок, и этот рост оказывает огромное давление на отрасль. Это вынуждает авиакомпании повышать цены на билеты.

При этом американские перевозчики более подвержены влиянию скачков цен на топливо, поскольку не застрахованы.

По словам Уокера, в условиях кризиса на Ближнем Востоке выиграют беспосадочные рейсы из США в Азию, а также трансатлантические маршруты, на которых американские авиакомпании используют код-шеринг с европейскими перевозчиками.

Акции идут на посадку

Финансовые рынки также отреагировали на изменения в авиаотрасли после начала войны на Ближнем Востоке. Индекс мировых авиакомпаний Bloomberg (World Airlines Index) упал более чем на 11%с начала войны. Акции Lufthansa снизились на 17% за время конфликта, а британская IAG (материнская компания British Airways) потеряла 13% за тот же период.