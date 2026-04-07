Общий кредитный портфель банков и небанковских кредиторов в Латвии сейчас составляет 18,9 млрд евро. Из них 16,6 млрд - это финансирование, выданное коммерческими банками, а кредитный портфель других выдающих кредиты организаций, включая дочерние общества банков (в основном лизинговые дочерние предприятия банков), составляет 1,3 млрд евро, или всего 7% от общего объема. Изначально эти цифры могут показаться значительными, однако динамика кредитования и сравнение с соседними странами открывают совершенно другую картину.

С 2016 года - то есть за десять лет, несмотря на значительный рост зарплат и доходов, а также рост кредитоспособности предприятий и домохозяйств, - общий объем кредитного портфеля банков и небанковских кредиторов в Латвии вырос всего примерно на 1 млрд евро, едва превысив 18-миллиардный рубеж. Между тем в Литве кредитный портфель за этот период удвоился - до 37,5 млрд евро, а в Эстонии, несмотря на значительно меньшее число жителей, достиг 26,5 млрд евро.

Министр финансов Арвилс Ашераденс, оценивая сложившуюся ситуацию, признает, что финансовая система стабильна, но остается существенный неиспользованный потенциал. И по сравнению с другими европейскими странами показатель кредитования также критически низок. По данным "Eurostat", в 2024 году общие обязательства частного сектора в Латвии составляли около 55% ВВП, тогда как в Евросоюзе в среднем этот показатель достиг 123%.

Чтобы Латвия достигла среднего показателя по Евросоюзу, общий кредитный портфель банков частного сектора и небанков должен увеличиться более чем в два раза, или примерно еще на 22 млрд евро. Это означает, что предприятиям часто не хватает финансирования на приобретение нового оборудования, автоматизацию процессов, развитие экспорта и повышение конкурентоспособности. А на уровне домохозяйств это означает меньше нового и обновленного жилья, большую отсталость в энергоэффективности жилья от соседних стран, более низкую мобильность и в целом меньший денежный оборот в экономике. Слабость латвийского кредитования - это не только вопрос спроса. Это также вопрос доступности, цены, скорости процессов и структуры рынка.