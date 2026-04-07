Остановка коммерческого судоходства в Ормузском проливе повлекла за собой шлейф тяжелых последствий для глобальных рынков. В частности, резко подорожало сырье для производства азотных удобрений, прежде всего аммиак и сера. Это, по оценкам международных организаций, грозит продовольственным кризисом таким странам, как Индия и Бангладеш. В этой ситуации Россия, будучи одним из крупнейших мировых экспортеров удобрений, скорее выигравшая, нежели пострадавшая сторона.

Удорожание логистики, рост страховок и перебои с поставками уже вовсю бьют по рынку продуктов, отмечает The Guardian, Financial Times, Reuters и другие западные СМИ. После того, как Иран перекрыл Ормузский пролив, цены на азотные добавки выросли на 30%, поскольку поставки СПГ из Катара, который служит основным сырьем для их производства, фактически встали. В результате в Индии, например, многие предприятия по выпуску карбамида (мочевины) либо полностью приостановили работу, либо значительно снизили загрузку. Сельское хозяйство страны с населением в 1,4 млрд человек критически зависит от удобрений: их дефицит создает повышенные риски снижения урожаев пшеницы, риса, прочих базовых культур, а значит, скачка цен на еду.

В Европе остановлено либо функционирует на минимальной мощности около половины предприятий по выпуску азотных удобрений. Так, норвежская компания Yara сократила производство аммиака на 60%. Общемировую ситуацию усугубляет то, что перебои совпали с периодом подготовки к весенней посевной компании: времени на поиск альтернативных поставщиков практически не осталось. По данным Reuters, для многих аграриев в США и Канаде удобрения становятся недоступными из-за взлетевших цен. В целом в наиболее уязвимом положении оказались страны Юго-Восточной Азии, включая Индию, Пакистан и Таиланд, где на поставки из региона Персидского залива приходится более четверти импорта карбамида, ключевого продукта азотной группы.

На сегодняшний день в тройку крупнейших производителей азотных удобрений входят Европа, Россия и Китай. Причем российские поставки (в частности, в Бразилию, Индию, США, государства ЕС) не идут через Ормузский пролив, что в нынешних условиях видится ключевым, решающим конкурентным преимуществом.

Алексей Зубец, директор Центра исследований социальной экономики (Москва):

«Я не разделяю алармистский настрой, высказанный в западной прессе. Рынок азотных удобрений, которые производят из аммиака, пострадал процентов на 20-30, не больше. Безусловно, выпадение такой доли приведет к снижению урожайности в 2027 году, но основной объем азотных удобрений для текущей посевной кампании страны закупили за несколько месяцев до её начала. То есть, еще до марта. Кроме того, в элеваторах по всему миру находится практически годовой запас пшеницы. Соответственно, никаких трагических последствий для сельского хозяйства и конечных потребителей в северном полушарии в этом году не будет. Также очень сильно преувеличены все разговоры о продовольственном кризисе, о голоде, который якобы наступит в 2027-2028 годах в Африке и ряде других регионов планеты.

Что касается России, одного из крупнейших мировых производителей удобрений, велика вероятность, что спрос на её продукцию будет только расти. Тем более что речь идёт не о подсанкционном товаре, торговать которым проще всего, в том числе – с тем же Западом. Отечественный химический комплекс может заработать на этом весьма приличные деньги».