В Соединенных Штатах Америки резко выросли продажи подержанных электромобилей на фоне подорожания бензина. Об этом пишет Financial Times.

По доллару за литр

Средние цены на бензин в США на этой неделе впервые с 2022 года превысили $4 за галлон (3,8 литра). При этом средняя цена покупки нового автомобиля находится на уровне, близком к рекордному.

По оценкам Cox Automotive, продажи подержанных электромобилей в первом квартале выросли на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 17% по сравнению с предыдущим кварталом.

Аналитики объясняют этот всплеск избытком сотен тысяч дешевых подержанных электромобилей, приобретенных в лизинг в начале 2020-х годов, которые теперь возвращаются на рынок по мере окончания сроков лизинга.

По данным кредитного бюро Experian, к концу этого года на электромобили будет приходиться 15% всех автомобилей, возвращенных по окончании лизинга, по сравнению с 7,7% в первом квартале.

Цены падали

Избыток предложения способствовал снижению средней цены подержанных электромобилей на 8,5% в период с февраля 2025 года по февраль 2026 года, сократив разрыв в средней цене между подержанными электромобилями и автомобилями с бензиновыми двигателями с $4923 до $1334.

Продажи новых электромобилей в первом квартале упали на 28% в годовом исчислении после того, как администрация Дональда Трампа в 2025 году отменила налоговую льготу для потребителей в размере $7500.

Дункан Олдред, президент североамериканского подразделения General Motors, заявил на автомобильном форуме в Нью-Йорке на этой неделе, что детройтский автомобильный гигант за последний месяц наблюдал некоторый всплеск интереса к электромобилям среди покупателей.

А где зарядиться?

Однако пока слишком рано прогнозировать, приведут ли высокие цены на бензин к существенному росту продаж новых электромобилей, говорят аналитики. Одной из причин называют опасения потребителей относительно способности совершать дальние поездки в большой стране с недостаточной зарядной инфраструктурой.

Майк Мерфи, соучредитель группы активистов EVs For All America, добавил, что многие препятствия на пути внедрения электромобилей понемногу устраняются. Развитие зарядной инфраструктуры в США ускорилось в прошлом году, несмотря на замедление продаж электромобилей.

"Мечта о массовом внедрении электромобилей в Америке еще не умерла", – сказал он.