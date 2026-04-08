Американский актер Джонни Депп, известный по фильму "Пираты Карибского моря", вышел на рынок алкогольных напитков с собственным брендом рома под названием Three Hearts ("Три сердца").

Череп, молния и три сердца

Three Hearts – это карибский ром, изготовленный в Доминиканской Республике. Напиток выдержан пять лет в бочках из-под бурбона с добавлением испанского хереса олоросо, а затем еще два года в бочках из-под коньяка – всего семь лет, сказано на официальном сайте дебютного алкогольного напитка знаменитости.

Старт продаж запланирован на конец первого квартала 2026 года. Ром уже можно заказать на сайте. Бутылка объемом 700 мл стоит $69,99.

Дизайн бутылки разработал сам Депп. На ней изображены череп, напоминающий о быстротечности жизни, молния, символизирующая нерушимую дружбу, и цифра три как воплощение новых начинаний.

Кроме того, горлышко бутылки украшено подвеской в виде браслета, а на основании выгравирован девиз бренда: "Без страха. Без злости. Без зависти".

Пять лет от идеи до реализации

По словам соучредителя бренда Бобби ДеЛеона, близкого друга актера, который также работает продюсером и исполнительным директором в кинопроизводственной компании Деппа Infinitum Nihil, ром Three Hearts разрабатывался несколько лет.

В интервью американскому Forbes ДеЛеон рассказал, что Деппу много лет назад поступало много предложений о выходе на алкогольный рынок.

Идея выйти на рынок рома окончательно сформировалась в 2021 году, но нужно было время, чтобы нанять команду, найти оптимальный выдержанный ром для закупки в винокурне и привлечь внешнее финансирование для поддержки бизнеса.

Два миллиарда за ром

На рынке алкогольных напитков много знаменитостей, но мало кто разбирается в роме, отмечает издание. Алкогольная индустрия привлекла немало инвестиций и рекламных контрактов со знаменитостями, от Casamigos Джорджа Клуни и 818 Кендал Дженнер до Aviation Gin Райана Рейнольдса и SirDavis Whisky Бейонсе.

Текила, виски, водка и джин привлекли гораздо больше внимания, чем ром, который на американском рынке продается хуже других (за исключением джина).

По данным торговой ассоциации Distilled Spirits Council of the United States, ром приносит поставщикам в США $2,1 млрд годового дохода. Однако продажи в этой категории в 2025 году упали на 6,2% по сравнению с предыдущим годом, что ниже общего роста алкогольной отрасли на 1,9%.