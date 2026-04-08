Расчёты показывают, что военный конфликт на Ближнем Востоке может существенно увеличить инфляцию в Латвии в 2026 и 2027 годах. Однако не исключены и сценарии с весьма умеренным воздействием, если конфликт будет урегулирован в ближайшее время.

Экономисты Банка Латвии Олег Красноперов и Андрей Бессонов оценили влияние мировых цен на инфляцию в Латвии.

Почему дорожают энергоносители?

28 февраля США и Израиль нанесли удар по Ирану, который является важным экспортёром нефти. В ответ Иран обстрелял нефтяные и газовые перерабатывающие заводы и терминалы в соседних странах (включая Саудовскую Аравию, Катар, Оман и Объединённые Арабские Эмираты), нарушив их работу. Кроме того, Иран фактически закрыл Ормузский пролив (через который проходит около пятой части мирового экспорта нефти и сжиженного природного газа), что существенно сократило добычу и экспорт нефти даже из тех стран региона, чья инфраструктура не пострадала.

Под влиянием этих событий значительно выросли мировые цены на нефть и природный газ. Также увеличилась их ежедневная волатильность (в ответ на обстрелы и заявления политиков) и неопределённость прогнозов. Транспортировка нефти и СПГ стала дороже и рискованнее: сократилось число доступных судов, часть из них скопилась у Ормузского пролива, не продолжая путь, а страхование судов существенно подорожало.

Существенно выросли и затраты на переработку нефти. Закрытие Ормузского пролива остановило экспорт не только сырой нефти, но и нефтепродуктов из стран Персидского залива. Нефтеперерабатывающие заводы в других регионах (например, в Азии) были вынуждены сократить производство, поскольку не могли быстро переориентировать поставки сырья. В результате цены на отдельные нефтепродукты (например, дизельное топливо) в Европе выросли даже сильнее, чем цены на нефть.

Может само рассосется?

Рынки часто склонны к чрезмерной реакции на текущие события. Например, в сентябре 2019 года атака на крупнейший в мире нефтеперерабатывающий завод в Саудовской Аравии вызвала крупнейшее в истории одномоментное падение добычи нефти и уже в первые часы после открытия биржи привела к росту цен более чем на 10%; однако спустя две недели цены вернулись к прежнему уровню.

И сейчас не исключён сценарий резкого снижения напряжённости и полного восстановления транзита энергоносителей — в этом случае цены могут даже стать ниже, чем в конце февраля. Тем не менее значительно выросшие цены фьючерсных контрактов указывают на то, что инвесторы считают такой исход маловероятным.

Более того, в этот раз рынки не переоценили события, а, наоборот, недооценили масштаб конфликта (в первые дни марта рост цен был относительно небольшим).

Фактическое влияние событий в Иране на цены энергоносителей будет зависеть от:

длительности и исхода военного конфликта,

продолжительности ограничений судоходства через Ормузский пролив,

степени нарушений добычи и повреждений инфраструктуры переработки и экспорта,

скорости замещения поставок из других стран.

Внешнее давление на внутреннюю инфляцию

Быстрее всего изменения цен на нефть отражаются в стоимости топлива — основная часть эффекта проявляется в течение месяца. Более дорогое топливо повышает цены и на другие товары: продукты питания, услуги транспорта, рестораны и туризм.

В этот раз влияние было особенно быстрым — цены на топливо в Латвии выросли уже в первые дни после начала событий, что даже вызвало вопросы к министру экономики и привлекло внимание Совета по конкуренции. Природный газ играет важную роль в энергетике Латвии. Он используется не только в быту, но и для производства тепловой и электрической энергии. Около половины тепла производится с использованием газа, особенно в отопительный сезон. Газ также используется в когенерационных станциях и для балансировки энергосистемы в странах Балтии.

Передача роста цен на газ в потребительские цены отличается от нефти из-за особенностей его хранения и поставок. Несмотря на текущий рост цен, основное влияние на домохозяйства может проявиться в начале отопительного сезона. Уже сейчас поставщики допускают рост цен для населения осенью.

Два сценария

Для оценки влияния мировых цен на инфляцию в Латвии рассматриваются два сценария. В первом используются текущие фьючерсные цены, которые уже учитывают вероятность многомесячных перебоев. Во втором — пессимистичный сценарий Европейского центрального банка, предполагающий длительные ограничения, перебои в добыче и более высокие цены.

Расчёты показывают:

по сценарию фьючерсных цен инфляция в Латвии вырастет на 1,7 процентного пункта в этом году и на 0,9 п.п. в следующем;

по пессимистичному сценарию — на 3,1 п.п. в этом году и 2,4 п.п. в следующем.

Однако влияние может быть ещё сильнее:

Длительный конфликт может ещё больше повысить цены на энергоносители. Может вырасти стоимость продовольствия из-за удорожания топлива и удобрений. Снижение переработки нефти уменьшает выпуск побочных продуктов (например, серы), повышая себестоимость промышленной продукции. Возможное укрепление доллара удорожает импорт для еврозоны. Возможны косвенные эффекты — рост зарплат и дополнительное инфляционное давление.

Опыт энергетического кризиса 2022–2023 годов показал, что такие вторичные эффекты могут существенно усиливать инфляцию.

Бывало и хуже

При этом текущие цены на энергоносители пока не достигли уровней 2022 года.

Положительным фактором также является рост мощностей по производству СПГ в США, что может стабилизировать поставки в Европу в ближайшие годы.

Начальная позиция экономики Латвии сейчас также лучше:

средняя зарплата примерно на 40% выше, чем четыре года назад,

доля топлива в потребительской корзине снизилась,

выросла энергетическая независимость и диверсификация поставок.

Таким образом, хотя рост инфляции в этом году практически неизбежен, его масштаб будет зависеть и от внутренних факторов — роста доходов, повышения энергоэффективности и развития возобновляемой энергетики.