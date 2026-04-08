Цена на газ снизилась на 20% 0 322

Дата публикации: 08.04.2026
Изображение к статье: Цена на газ снизилась на 20%
ФОТО: Unsplash

Цена на природный газ в среду снизилась на 20% после того, как во вторник США и Иран договорились о двухнедельном перемирии, пишет LETA со ссылкой на AFP.

На нидерландской бирже Title Transfer Facility (TTF) цена природного газа в среду снизилась до 42,5 евро за мегаватт-час.

Как сообщалось, США и Иран во вторник договорились о двухнедельном перемирии примерно за час до истечения ультиматума, выдвинутого Ирану, и Тегеран согласился временно вновь открыть для судоходства Ормузский пролив.

Иран охарактеризовал это перемирие как свою победу и сообщил, что согласился на переговоры с США, которые начнутся в пятницу в Пакистане, о пути к завершению войны.

Трамп заявил, что говорил с лидерами Пакистана, которые "попросили меня отложить отправку разрушительной силы в Иран сегодня ночью".

"Если Исламская Республика Иран согласится на полное, немедленное и безопасное открытие Ормузского пролива, тогда я согласен приостановить бомбардировки и атаки на Иран на двухнедельный период", — заявил Трамп в своей социальной сети "Truth Social".

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи подтвердил безопасное судоходство через Ормузский пролив на две недели.

Читайте нас также:
#Иран #США #цены #социальные сети #переговоры #природный газ #экономика
