Дворники плохо работают: Ford отзывает более 420 000 автомобилей

Дата публикации: 08.04.2026
Ford отзывает 422 613 автомобилей в США из-за неисправности стеклоочистителей. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на Национальное управление безопасности дорожного движения США.

Отзыв касается внедорожников Lincoln Navigator и Ford Expedition, а также некоторых грузовиков серии F.

В управлении сообщили, что рычаги стеклоочистителей могут сломаться. Дилеры проверят и заменят рычаги.

В марте Ford отозвал 254 640 внедорожников в США из-за проблем с программным обеспечением, которые могут привести к потере изображения с камеры заднего вида, и некоторых расширенных функций помощи водителю, среди которых – система предотвращения столкновений, система удержания полосы движения и мониторинг слепых зон.

По итогам 2025 года Ford занимал седьмое место в рейтинге крупнейших автопроизводителей мира. В течение года продажи компании сократились почти на 2% до 4,4 миллиона автомобилей.

Читайте нас также:
#безопасность #Ford #автомобили
