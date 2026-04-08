Сотрудничество с сервисами доставки обещает ресторанам рост и новых клиентов — но что, если за этим скрывается потеря контроля, зависимость и игра на скидках? Латвийский кулинар Рой Пуке объясняет, почему эта синергия - палка о двух концах, пишет Otkrito.lv.

Кулинарный блогер Рой Пуке откровенно рассказал о своем опыте в сфере общественного питания и о двойственном отношении к сервисам доставки. Он подчеркивает, что внимательно следит за отраслью и переживает за коллег: «Я не только готовлю, но и слежу за сферой общественного питания… радуюсь достижениям и переживаю за неудачи своих друзей и знакомых».

Сам он тоже прошел через сложный этап: его пекарня Laba maize закрылась из-за совокупности факторов — конкуренции и нехватки персонала. «Было принято единственно логичное на тот момент решение — закрыть пекарню», — пишет он. Однако именно тогда он начал работать с сервисами доставки и со временем заметил не только очевидные плюсы, но и серьезные минусы.

Сначала сотрудничество кажется идеальным: «Ты внезапно выходишь на гораздо более широкую аудиторию… количество заказов растет, оборот увеличивается, все выглядит отлично».

Но, по словам Пуке, здесь кроется важный нюанс: «В момент, когда ты начинаешь работать с этими платформами, ты в какой-то степени отдаешь им своего клиента». Ресторатор сетует на то, что теряет прямой контакт с аудиторией:

«Ты больше не видишь привычки своего клиента, не знаешь, что ему нравится… между тобой и клиентом появляется посредник, которому, если честно, совершенно не важно благополучие твоего бизнеса».

Сначала это не кажется опасным, но со временем правила меняются. Пуке описывает типичное поведение пользователя: «Клиент открывает приложение. Он не думает о твоем бренде. Он смотрит предложения». И в этот момент решают не качество и не репутация: «Очень часто побеждает не тот, кто лучший, а тот, кто в данный момент выглядит выгоднее».

Так рынок превращается в гонку скидок: «Это уже другая игра — не про качество или отношения, а про акции».

Что же делать? Пуке не дает универсального ответа, но предлагает направление. По возможности — развивать собственную доставку: «Это означает контроль». Если это сложно, он советует мотивировать клиентов заказывать напрямую: «Предлагать лучшую цену, бонус… или просто более человечный опыт». И главный акцент — на отношениях: «Социальные сети — это не только реклама. Это место, где ты можешь говорить со своими клиентами… именно там возникает лояльность».

В итоге его вывод звучит почти как предупреждение: «В конце побеждает не тот, кто есть в приложении. Побеждает тот, к кому хочется возвращаться даже без скидки».