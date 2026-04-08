Фирмам, которые занимаются перевозками, от оптовых продавцов топлива уже поступили уведомления о пересмотре цен в соответствии с мировыми событиями, а также о возможном повышении заправки как минимум на 15%.

Что будет в этой ситуации с ценами на билеты для пассажиров? Понятно, что они могут вырасти, если перевозчикам не помогут. Далее мы обо всем этом расскажем подробнее.

"Чтобы компенсировать рост цен, нужно еще 10–12 млн"

Если цены на топливо продолжат расти, то пассажирам, вероятно, придется считаться с отменой еще ряда рейсов, заявляют пассажирские автоперевозчики, призывая государство компенсировать растущие расходы.

Предприятия отмечают, что сейчас около 30% всех расходов приходится именно на закупку топлива. Перевозчикам приходится искать дополнительные средства, чтобы обеспечить выполнение всех рейсов.

Видя нынешнюю тенденцию расходов, на предприятиях опасаются того, какой ситуация будет через несколько месяцев.

Латвийская ассоциация пассажирских перевозчиков предупреждает, что, если государство не обеспечит дополнительное финансирование, может наступить момент, когда не все автобусы выйдут на линию.

«Если в начале года, как указало Министерство сообщения, уже не хватало 9,2 млн евро, то сейчас мы подсчитали, что, если цена останется на нынешнем уровне — фактически с ростом почти на 40% с начала марта — то дополнительно к этим 9,2 млн евро Министерству сообщения потребуется найти еще примерно 10–12 млн евро, чтобы компенсировать рост цен на топливо», — сообщил журналистам президент Ассоциации пассажирских перевозчиков Латвии Иво Ошениекс.

А что с билетами?

Ошениекс добавил: «Если такое дополнительное финансирование не будет найдено, придется искать другие решения».

Тем временем для пассажиров главный вопрос — вырастут ли цены на билеты. В отрасли отмечают, что пока изменения не планируются, но все будет зависеть от того, как ситуация будет развиваться в ближайшие месяцы.

Пока идет поиск решений, перевозчики не планируют повышать стоимость билетов.

Тем временем Автотранспортная дирекция (АТД) решила увеличить авансовые платежи предприятиям, однако в отрасли говорят, что инвестиции должны быть значительно большими.

Пешком дешевле

Рост цен на топливо уже начал менять поведение жителей Латвии. Согласно результатам опроса, проведенного порталом bb.lv, 36% населения стали реже пользоваться личным автомобилем, стараясь сократить расходы на поездки.

Более трети опрошенных — 35% — заявили, что продолжают жить в прежнем режиме, не меняя стиль передвижения.

Региональный анализ показал, что сильнее всего рост цен на топливо ощущается в Латгалии.