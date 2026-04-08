Пассажирский автобусный перевозчик ООО «Norma-A», работающий под брендом «Ecolines», с 18 апреля прекратит выполнение всех коммерческих автобусных рейсов на территории Латвии из-за отсутствия государственной поддержки и роста издержек, сообщили агентству LETA в компании. В то же время Автотранспортная дирекция (АТД) решила предоставить компенсацию другому перевозчику.

В настоящее время предприятие выполняет внутренние коммерческие рейсы по маршрутам Рига—Вентспилс, Рига—Резекне, Рига—Балви, Рига—Балтинава и Рига—Жигури.

В компании пояснили, что это решение было крайне тяжелым, поскольку за последние годы в развитие коммерческих рейсов в Латвии вложено более 1,5 млн евро.

Поддерживают там, где не нужно

Председатель правления «Norma-A» Андрис Подгорный подчеркнул, что государство, несмотря на нехватку средств, продолжает направлять их на маршруты, где пассажиропоток достаточен для работы коммерческих перевозчиков без субсидий, вместо того чтобы поддерживать маршруты, где без дотаций перевозки невозможны.

В компании отмечают, что в Латвии по-прежнему отсутствует четкая и устойчивая государственная стратегия развития коммерческих рейсов. Коммерческие маршруты выполняются параллельно с субсидируемыми государством, причем их расписания часто совпадают, создавая неравные условия конкуренции.

Одновременно на дотационных маршрутах устанавливаются административно фиксированные цены на билеты, которые не отражают реальную рыночную ситуацию и уровень затрат. Это существенно ограничивает возможности коммерческих перевозчиков гибко регулировать цены и реагировать на рост расходов, тем самым еще больше снижая их конкурентоспособность.

В компании также сообщили, что более четырех лет не создан механизм компенсаций за перевозку пассажиров на коммерческих рейсах, имеющих право на государственные льготы или бесплатный проезд, в результате чего у государства накопились обязательства перед перевозчиками в размере нескольких сотен тысяч евро.

При этом меры, реализуемые Автотранспортной дирекцией (АТД) по упорядочению рынка коммерческих перевозок, потребовали значительных временных и финансовых ресурсов, однако до сих пор не разработана четкая и понятная для участников отрасли концепция дальнейшего развития рынка.

Кроме того, в последнее время существенно выросшие цены на топливо значительно увеличили себестоимость перевозок, и дальнейшее обслуживание коммерческих рейсов стало экономически необоснованным, что ускорило принятие решения о прекращении деятельности в сегменте внутренних коммерческих перевозок.

Представители «Norma-A» отмечают, что ответственные учреждения — Министерство сообщения и АТД — до сих пор не приняли эффективных решений для устранения указанных проблем, и у участников отрасли по-прежнему нет ясности относительно будущего регулирования и механизмов поддержки.

Компания призывает ответственные органы начать целенаправленные действия по разработке четкого и устойчивого регулирования в сфере коммерческих пассажирских перевозок, обеспечив равные условия конкуренции и прозрачную систему компенсаций.

«Norma-A» продолжит осуществлять международные пассажирские перевозки, а также оценит возможность возвращения на внутренний рынок при условии упорядочивания нормативной среды и обеспечения равных условий конкуренции.

АТД решила предоставить компенсацию другому перевозчику

Автотранспортная дирекция (АТД) решила предоставить компенсацию ООО «Lux Express Latvia» за перевозку пассажиров со льготами на проезд, сообщили агентству LETA в дирекции.

Рассчитанная АТД компенсация в размере 670 398 евро относится к периоду с 2 мая 2024 года по 31 декабря 2025 года, однако решение предусматривает, что выплата будет произведена при выполнении ряда условий.

В частности, «Lux Express Latvia» должна предоставить документы, подтверждающие уплату налога на добавленную стоимость (НДС) с полной стоимости проданных билетов, утвержденных для компенсации, а также документы, подтверждающие учет в бухгалтерии недополученных доходов от перевозки пассажиров, которым предоставлены льготы согласно правилам Кабинета министров.

Решение АТД также предусматривает, что размер выплачиваемой компенсации может быть пересмотрен в зависимости от установленных фактов выполнения этих условий.

После выполнения условий решение о выплате компенсации будет направлено на утверждение в Совет общественного транспорта.

Как сообщалось, Совет общественного транспорта 31 марта этого года поддержал выплату компенсаций коммерческим перевозчикам ООО «Daugavpils autobusu parks» и АО «Liepājas autobusu parks» за перевозку пассажиров со льготами за предыдущие периоды. В частности, «Daugavpils autobusu parks» решено выплатить 118 327 евро, включая НДС, а «Liepājas autobusu parks» — 83 441 евро, включая НДС.

Также заявки на компенсацию подали ООО «Ventspils reiss», ООО «Galss buss» и ООО «Norma-A», работающее под брендом «Ecolines». Решение о выплате компенсации этим перевозчикам пока не принято.

Как уже сообщалось, 16 октября прошлого года депутаты Сейма в окончательном чтении приняли разработанные Министерством сообщения поправки к закону о общественном транспорте, предусматривающие компенсацию коммерческим перевозчикам за перевозку пассажиров с льготами.

В свою очередь, правительство 22 декабря прошлого года утвердило правила Кабинета министров, устанавливающие порядок выплаты компенсаций коммерческим перевозчикам за перевозку пассажиров с льготами на проезд.

Поправки предусматривают расширение механизма компенсаций, включая коммерческие маршруты, а также определяют порядок расчета компенсации. В правилах уточняется, что размер компенсации не должен превышать уровень дотационного регионального тарифа или фактическую стоимость проезда, если она ниже дотационного тарифа. Часть стоимости проезда, превышающая дотационный тариф, оплачивается получателем льготы.