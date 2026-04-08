На какой тип серийных квартир в Латвии сохраняется повышенный спрос 0 5784

Дата публикации: 08.04.2026
В прошлом году в Латвии среди получателей жилищных кредитов самым распространенным выбором была компактная трехкомнатная квартира в доме 602-й серии.

Также сохранялся высокий интерес к серийному жилью на вторичном рынке. Одновременно заметнее становится спрос на жилье в пригороде Риги и в новых проектах.

Наиболее часто заемщики выбирали трехкомнатные квартиры площадью около 60 квадратных метров в домах 602-й серии. В целом жители Латвии при поддержке банка чаще покупают недвижимость на вторичном рынке. Квартиры в серийных домах составили 31% от всех сделок. На жилье в новых проектах пришлось 27% сделок, а покупку или строительство частного дома выбирал каждый четвертый заемщик.

Cерийные квартиры в домах советской постройки, вероятно, сохранят популярность и в ближайшие годы, поскольку для многих покупателей это наиболее доступный сегмент жилья. При этом интерес к новым проектам продолжает расти, а объем сделок в этом сегменте уже приблизился к числу сделок с серийными квартирами.

Также, по наблюдениям банков, вырос спрос на отремонтированные квартиры. Это может быть связано с тем, что стоимость ремонта заметно увеличилась, а сами работы требуют времени. По оценке банка, разница в цене между отремонтированной и неотремонтированной квартирой может достигать 20%.

Большая часть жилищных кредитов в Латвии по-прежнему выдается на покупку недвижимости в Риге, где происходит 56% всех сделок. В то же время заметна тенденция к переезду в пригород Риги — там при банковском финансировании было приобретено 23% жилья. Наиболее востребованными направлениями названы Марупе, Ропажи и Кекава. Активность в центре Риги при этом остается умеренной.

В регионах было выдано немного более пятой части всех жилищных кредитов. Наибольший интерес к недвижимости наблюдался в Лиепае, Елгаве, Валмиере, Огре, Сигулде и Юрмале.

В банке также отмечают, что требования к энергоэффективности и размер коммунальных расходов становятся для покупателей все более важными. В перспективе это может усилить интерес к реновированным и лучше содержавшимся серийным домам. Однако на практике окончательное решение о покупке по-прежнему чаще всего определяется финансовыми возможностями.

Согласно данным опроса, 27% жителей Латвии главным препятствием для покупки жилья считают высокие цены на недвижимость. Вторым по значимости препятствием названа нехватка накоплений для первого взноса.

#недвижимость #Латвия #энергоэффективность
