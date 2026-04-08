Случилось мне поболтать про Air Baltic с одним знакомым, который вдруг оказался очень в теме, такой треп в свободном режиме, рассказывает бизнесмен Евгений Гомберг у себя в Фейсбук.

Спрашиваю, неужели депутаты Сейма, которые 14 апреля будут решать про очередные 30 миллионов, не понимают, что компанию не спасти? Что через три года нужно будет возвращать 380 миллионов, плюс за три года 165 миллионов процентов, и взять из будет неоткуда, в бюджете столько не наберется.

О чем ты говоришь? Какие три года! У них в октябре выборы, половину выгонят, и они думают только об одном: как бы остаться? Air Baltic в сознании простого избирателя – наша гордость. У Литвы нет, у Эстонии нет, а у нас есть! Если компания утонет до выборов, им не простят. Поэтому они будут вливать, сколько попросят, лишь бы их опять выбрали. Считай – расходы на избирательную кампанию. А после выборов – можно думать, но думать будет уже другой сейм. Все свалят на прошлый – кариньши, миерини разные.

А нельзя сейчас просто отдать за ноль Люфтганзе? Внешне все останется, как было, зеленые хвостики, те же самые самолеты?

Большой вопрос, возьмут ли. И смогут ли, в переговорах Lufthansa хотела больше, процентов 25, но европейские антимонопольные органы им не дали – у вас и так много, уже набрали и Swiss, и Austrian, и Brussels. И что там вообще брать? У них своего ничего, офис в аренде, самолеты в лизинге, единственная собственность – центр обучения, - заложен под облигации.

Сейчас все авиакомпании не в лучшем положении. Цены на топливо действительно взлетели Авиация – очень затратная и мало прибыльная отрасль. Прежде чем вешать на себя такую обузу как AirBaltic, надо очень подумать.

Лизинг такой никому не нужен, он очень дорогой. Думаешь, почему Гаусс выбрал канадский Bombardier? Они единственные, кто согласился на придуманную им хитрую схему лизинга, - самолеты вроде бы относительно недорогой цене, зато лизинг дорогой, и идет через посредников, предоставляет его – Ларс Туссен, миноритарный акционер на 1,6% в Air Baltic. Гаусса уволили, а схема продолжает работать, и он в ней сидит, рулит.

Трамп еще в первый срок стал наезжать на Канаду, в Северной Америке очень строгое регулирование авиационной отрасли, схему стало трудно поддерживать. Канадцы быстро продали Бомбардье в Airbus, теперь самолеты уже не CS300, a A220-300. В Европе регулирование гораздо более свободное, летай кто хочет и как хочет. Можно взять в аренду несколько самолетов, получить лицензию на авиакомпанию, напродавать билетов на год вперед, потом компанию обанкротить и отдыхать на Карибах. AirBaltic тоже так кредитуется своими вишневыми ценами наперед. Сейчас они уже полтора месяца за топливо не платят никому.