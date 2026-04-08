Стюардессы и стюарды немецкой авиакомпании Lufthansa объявили о забастовке, запланированной на пятницу, 10 апреля, что грозит перебоями в перевозках пассажиров, возвращающихся с пасхальных каникул, сообщает Bloomberg.

Забастовка стала следствием многомесячных затяжных переговоров по новому коллективному трудовому договору.

Профсоюз UFO заявил, что Lufthansa не выдвинула предложения, которое могло бы служить основой для переговоров.

UFO сообщил, что 94% членов, принимавших участие в голосовании, проголосовали за забастовку после срыва переговоров. Забастовка коснется всех вылетов из аэропортов Франкфурта и Мюнхена.

"Мы прекрасно понимаем, что это может привести к сбоям в работе для людей, возвращающихся с каникул, и мы искренне сожалеем об этом. Однако этой ситуации можно было бы избежать – ответственность лежит на Lufthansa, которая до сих пор не представила предложения, готового к обсуждению", – сказал председатель профсоюза UFO Йоахим Васкес Бюргер.