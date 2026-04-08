Американская авиакомпания United Airlines объявила о крупном заказе на перспективные сверхзвуковые самолеты Overture компании Boom Supersonic.

Речь идет о контракте на 15 лайнеров с возможностью расширения еще на 35 единиц — сделка, которая может вернуть коммерческие сверхзвуковые перелеты почти через 25 лет после завершения эпохи Ту-144 и «Конкорда».

Покупка будет реализована только после того, как самолет подтвердит соответствие всем требованиям по безопасности, эксплуатации и экологическим стандартам. Стоимость контракта не раскрывается, однако известно, что условия предусматривают защиту интересов заказчика.

Проект Overture позиционируется не просто как возрождение сверхзвуковой пассажирской авиации, но и как шаг к «зеленому» будущему отрасли. Самолет изначально разрабатывается под использование 100% устойчивого авиационного топлива (SAF), что должно обеспечить нулевой углеродный след с момента начала эксплуатации.

Согласно планам, первый полет Overture ожидается в 2026-м, а запуск коммерческих рейсов может состояться к 2029 году. Ключевой задачей остается сертификация, включая одобрение Федерального управления гражданской авиации США (FAA). При этом уже заметно, что американские регуляторы заранее создают благоприятные условия для внедрения подобных проектов.

United Airlines и Boom Supersonic также намерены сотрудничать в развитии производства устойчивого авиационного топлива, поскольку текущих объемов пока недостаточно для масштабного использования.

На сегодняшний день портфель заказов Boom Supersonic насчитывает около 70 самолетов с учетом опционов. Тем не менее, остается открытым вопрос экономической целесообразности: именно высокие затраты на эксплуатацию в свое время стали одной из причин отказа от «Конкорда».