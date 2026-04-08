Сможет ли латвийская национальная авиакомпания "airBaltic" еще хотя бы неделю обойтись без государственного займа для компенсации роста цен на авиационное топливо?

На фоне затягивания конфликта на Ближнем Востоке и роста цен на топливо влияние ощущает и авиационная отрасль, пишут общественные СМИ. Реагируя на это, национальная авиакомпания Латвии "airBaltic" запросила у Министерства сообщения краткосрочный заем в размере 30 млн евро.

Правительство единогласно поддержало его в последний день марта, однако в Сейме продвижение вопроса остановилось еще до парламентского заседания. Ссылаясь на нехватку информации, в бюджетно-финансовой комиссии Сейма Союз зеленых и крестьян не поддержал запрос, поставив "Прогрессивных", которые возглавляют Министерство сообщения, в недоумение.

"Обстоятельства здесь были достаточно ясно изложены. Поэтому у меня была уверенность, что после предоставления информации и необходимой дискуссии в бюджетной комиссии, где были озвучены все факты и цифры, фракция Союза зеленых и крестьян все же примет взвешенное и ответственное решение. В данном случае этого не произошло", - заявил руководитель парламентской фракции "Прогрессивных" Андрис Шуваев.

Министр экономики Виктор Валайнис (СЗК), в свою очередь, отметил, что не удовлетворен текущей деятельностью авиакомпании, указав в том числе на невозвращенный предыдущий заем в размере 340 млн евро и на отсутствие нового бизнес-плана. Валайнис ожидает, что компания начнет выполнять поставленные правительством задачи. По его мнению, такая ситуация сложилась не из-за роста цен на топливо, а вследствие неверных решений руководства компании.

Премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") допустила, что депутатам Сейма требуется время и дополнительная информация для принятия решения. "Я также призвала "airBaltic" предоставить всю дополнительную информацию Министерству сообщения - вполне нормально, что депутатам требуется некоторое время, чтобы оценить, могут ли они поддержать это решение голосованием или нет", - отметила Силиня.

Комиссия Сейма вернется к рассмотрению этого вопроса после пасхального перерыва - 14 апреля. До тех пор компания продолжит работу в обычном режиме, в настоящее время кризиса нет, заявил председатель совета авиакомпании Андрей Мартынов.