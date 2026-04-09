Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Алла Пугачева продает пятикомнатную квартиру в центре Москвы: сколько стоит?

Бизнес
Дата публикации: 09.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Алла Пугачева продает пятикомнатную квартиру в центре Москвы: сколько стоит?

Квартиру певицы Аллы Пугачевой в Москве выставили на продажу. Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на источник на рынке недвижимости.

Квартира находится на высоком этаже в жилом комплексе «Филипповский» на Арбате. Площадь объекта составляет 300 кв. м, сделка включает также два машино-места.

Сам дом относится к дорогому сегменту, поэтому такие квартиры редко выставляют в открытую продажу. Из окон видно храм Христа Спасителя, что должно только повысить стоимость.

Показы организовывают только для проверенных покупателей. Риэлторы работают с узким кругом клиентов, а во время просмотров запрещено фото и видео, поэтому информации об интерьере в открытом доступе нет.

Партнер группы компаний Kalinka Полина Меделяновская в разговоре с ТАСС отметила, что из-за хорошего вида квартиру действительно могут продать дороже рынка. Для сравнения: сейчас в том же доме продается лот на 6-м этаже с отделкой за 265 миллионов рублей.

Квартиру Пугачева получила в 2004 году от Руслана Байсарова. После развода с Филиппом Киркоровым она переехала именно сюда, и с тех пор это жилье оставалось ее основной недвижимостью в Москве.

#недвижимость #Алла Пугачева
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
1
0
1
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео