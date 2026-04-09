Квартиру певицы Аллы Пугачевой в Москве выставили на продажу. Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на источник на рынке недвижимости.

Квартира находится на высоком этаже в жилом комплексе «Филипповский» на Арбате. Площадь объекта составляет 300 кв. м, сделка включает также два машино-места.

Сам дом относится к дорогому сегменту, поэтому такие квартиры редко выставляют в открытую продажу. Из окон видно храм Христа Спасителя, что должно только повысить стоимость.

Показы организовывают только для проверенных покупателей. Риэлторы работают с узким кругом клиентов, а во время просмотров запрещено фото и видео, поэтому информации об интерьере в открытом доступе нет.

Партнер группы компаний Kalinka Полина Меделяновская в разговоре с ТАСС отметила, что из-за хорошего вида квартиру действительно могут продать дороже рынка. Для сравнения: сейчас в том же доме продается лот на 6-м этаже с отделкой за 265 миллионов рублей.

Квартиру Пугачева получила в 2004 году от Руслана Байсарова. После развода с Филиппом Киркоровым она переехала именно сюда, и с тех пор это жилье оставалось ее основной недвижимостью в Москве.