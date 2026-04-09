На этом фоне ЕС еще и принял меры против дешёвого "пакетного отдыха".

Война с Ираном оказывает влияние на поездки в Турцию: туроператоры сообщают, что немецкие туристы, среди прочих, пересматривают или вовсе отменяют свои планы в связи с обострением ситуации.

Турция - одно из любимых мест отдыха немецких туристов. В феврале этого года, до начала американо-израильской войны с Ираном, министр культуры Мехмет Нури Эрсой рапортовал о том, что в 2025 году Турцию посетили в общей сложности 64 миллиона человек, что позволило получить исторический доход от туризма в размере 56,5 миллиарда долларов.

"Поездки из восточных и юго-восточных соседних стран полностью прекратились", рассказал Deutsche Welle Онур Тунчдемир, руководитель отдела продаж и маркетинга компании Ayanis Tour. По его словам, Иран и Ирак раньше были важными рынками для путешественников в Турцию, а "в последние недели мы занимались только отменой и возвратом уже принятых депозитов", - подчеркнул туроператор.

По данным турецкого статистического управления TÜIK, за последние годы в Турцию ежегодно приезжали до 3,3 миллиона иранцев. Теперь этот поток туристов иссяк.

В некоторых регионах, как ни странно, не фиксируют значительных отказов от бронирования, говорит Каан Кавалоглу, председатель Ассоциации отельеров Средиземноморья (AKTOB). Бодрум, Стамбул и Анталия считаются относительно безопасными, бронирование немецкими туристами этих направлений также остается стабильным.

Сайт Федерального министерства иностранных дел подчёркивает, что обострение ситуации с безопасностью на Ближнем Востоке может повлиять на страны, "которые ещё не были непосредственно вовлечены в конфликт".

Здесь уточняют, что Турецкая Ривьера по-прежнему считается безопасной, но при этом советуют воздержаться от поездок, не связанных с необходимостью, в некоторые приграничные с Ираном, Ираком и Сирией районы.

По данным Федерального статистического управления (Destatis), летом 2025 года среди европейских направлений для авиаперелетов Испания стала самым популярным (10,5 млн пассажиров). Турция заняла второе место с 7,7 миллионами авиапутешественников из Германии.

По данным Немецкой туристической ассоциации, Турция была самым популярным направлением летнего отдыха в период с мая по октябрь, как по объему продаж, так и по количеству бронирований. Текущие данные немецкого туристического рынка показывают, что в марте 2026-го количество бронирований пакетных туров упало на 16 %, а спрос на Восточное Средиземноморье, куда входит Турция, значительно снизился.

Ещё одним фактором оттока может стать то, что в прошлом году ЕС принял меры против дешёвого "пакетного отдыха", именно такие поездки в Турцию пользуются особенно высоким спросом.

ЕС планирует всесторонний пересмотр Директивы о пакетном туризме, чтобы лучше защитить отдыхающих. В планах - более чёткое определение того, что представляет собой "пакетный отдых" и каковы права путешественников в случае отмены или отказа от поездки.

Особенно много споров вызывают планы расширить определение пакетного тура: в будущем несколько индивидуально забронированных туристических услуг будут автоматически считаться пакетным отдыхом, если они расположены близко друг к другу по времени, что повысит ответственность туристических агентств как организаторов, считают в Брюсселе.

Отраслевые ассоциации и эксперты предупреждают: новые требования могут привести к повышению стоимости пакетного отдыха и стать тяжёлым бременем для малых и средних компаний. Они опасаются, что расширенные обязательств и риски ответственности ограничат гибкость в организации отдыха и в конечном итоге будут переложены на потребителей в виде более высоких цен.

Директива должна быть перенесена в национальные законодательства стран-членов ЕС в течение 36 месяцев. Так что новые правила, как ожидается, не будут применяться раньше 2029 года.