В первые два месяца этого года общая стоимость импортированных из России и Беларуси товаров по сравнению с аналогичным периодом 2025 года сократилась в 6,8 раза, или на 58,409 млн евро, составив 10,105 млн евро, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.

В то же время в Россию и Беларусь за первые два месяца 2026 года из Латвии экспортировано товаров на общую сумму 159,255 млн евро, что на 6,5%, или на 11,02 млн евро меньше, чем за тот же период 2025 года.

В частности, из России в Латвию за первые два месяца этого года ввезено товаров на сумму 6,559 млн евро - это в 7,8 раза (-44,334 млн евро) меньше, чем годом ранее, а из Беларуси - на 3,546 млн евро, что меньше в пять раз (-14,075 млн евро).

В свою очередь, в Россию за первые два месяца этого года Латвия экспортировала товаров на сумму 144,472 млн евро, что на 7,1% (-10,966 млн евро) меньше, чем за аналогичный период прошлого года, а в Беларусь - на 14,783 млн евро, что меньше на 0,4% (-53 900 евро).

Данные также показывают, что в первые два месяца 2026 года импорт из России и Беларуси составил всего 0,3% (за тот же период 2025 года - 1,9%) от общего объема импорта Латвии, тогда как экспорт в эти страны в общем объеме экспорта не изменился и составил 5,1%.

Как сообщалось, за первые два месяца этого года Латвия экспортировала товаров на сумму 3,126 млрд евро, что на 5,8% (-192,2 млн евро) меньше, чем за тот же период 2025 года, а импортировала - на 3,631 млрд евро, что меньше на 0,7% (-26,9 млн евро).