The New York Times опубликовала подробное расследование, в котором предполагается, что британский криптограф и сооснователь компании Blockstream Адам Бэк может быть создателем биткоина под псевдонимом Сатоши Накамото.

Сузил круг до одного кандидата

Журналист Джон Каррейру изучил более 130 тыс. сообщений из ранних рассылок «шифропанков», в которых участвовали и Сатоши, и Бэк, и сузил круг из сотен участников до одного кандидата, анализируя стиль письма, орфографию и другие языковые особенности.

Бэк и ранее регулярно фигурировал среди возможных кандидатов на роль Сатоши, а многие из приведенных аргументов уже обсуждались в криптосообществе. Однако журналист провел масштабную работу, систематизировав разрозненные факты и сопоставив их в единую версию.

Еще в 1997 году Бэк описывал ключевые элементы будущего биткоина: децентрализованную сеть, ограниченную эмиссию, отсутствие доверия к банкам и сохранение приватности пользователей. Также он предлагал использовать Hashcash, который позже был упомянут в технической концепции биткоина.

Кошельки лежат без движения

Сам Бэк последовательно отрицает, что он создал биткоин, и не ответил на многочисленные запросы журналиста.

Примечательно, что в 2024 году в документальном фильме HBO «Money Electric: The Bitcoin Mystery» создателем биткоина называли разработчика Питера Тодда. При этом Тодд и Бэк лично знакомы и даже появляются вместе в кадре фильма, где оба прямо отрицают, что кто-либо из них является Сатоши.

За 17 лет существования биткоина выдвигались разные кандидаты на роль его создателя, но ни одна из версий так и не получила подтверждения.

Сам Сатоши не выходил на связь с 2011 года. Предполагается, что он владеет более 5% существующих биткоинов на миллиарды долларов. Монеты на кошельках, которые ему приписывают, годами остаются без движения. Бэк же продавал часть своих биткоинов летом 2025 года.