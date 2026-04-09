На прошлой неделе средняя цена дизельного топлива в Латвии выросла на 0,4%, тогда как средняя цена бензина 95-й марки снизилась на 1,7%, свидетельствуют данные, обобщенные Европейской комиссией.

Опубликованная на этой неделе Еврокомиссией информация показывает, что с 30 марта по 5 апреля литр бензина 95-й марки в Латвии стоил в среднем 1,838 евро. На предыдущей неделе его средняя цена составляла 1,869 евро за литр, а еще неделей раньше - 1,791 евро за литр.

Средняя цена дизельного топлива на минувшей неделе в Латвии составила 2,056 евро за литр. На предшествовавшей ей неделе она составляла 2,048 евро за литр, а еще неделей ранее - 2,023 евро за литр.

По сравнению с началом года (на неделе с 29 декабря 2025 года по 4 января 2026 года) средняя цена бензина 95-й марки выросла на 22%, а средняя цена дизельного топлива - на 38%.

Как сообщалось, с 1 апреля вступил в силу закон об ограничении роста цен на топливо, который предусматривает временные меры по снижению влияния роста цен на экономику и население.

Закон устанавливает временное снижение акцизного налога на дизельное топливо - с прежних 467 евро до 396 евро за 1000 литров. Для маркированного дизельного топлива, используемого в сельском хозяйстве, ставка акцизного налога установлена на уровне 21 евро за 1000 литров.

Пониженные ставки будут применяться до 30 июня.

В Латвийской ассоциации торговцев топливом пояснили, что снижение акцизного налога уже отражено в ценах, однако его перекрывает очередной рост закупочной цены топлива по котировкам агентства "S&P Global Platts".

Как сообщалось, рекорд средней цены на бензин 95-й марки в Латвии был побит в 2022 году на неделе с 14 по 20 июня, когда средняя цена бензина 95-й марки составила 2,104 евро за литр, а рекорд средней цены на дизтопливо был побит с 21 по 27 июня и составил 2,108 евро за литр.

Еврокомиссия еженедельно собирает данные стран-участниц о средних ценах на топливо.