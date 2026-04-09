За первые два месяца этого года Латвия экспортировала товаров на сумму 3,126 млрд евро, что на 5,8%, или 192,2 млн евро меньше, чем за аналогичный период 2025 года, а импорт составил 3,631 млрд евро, снизившись на 0,7%, или 26,9 млн евро, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.

Таким образом, общий оборот внешней торговли Латвии за первые два месяца 2026 года составил 6,757 млрд евро, что в фактических ценах на 3,1% или 219,1 млн евро меньше, чем годом ранее.

В феврале этого года Латвия экспортировала товаров на сумму 1,551 млрд евро - это на 1,5% (-24,3 млн евро) меньше, чем в январе, и на 5% (-80,8 млн евро) меньше, чем в феврале 2025 года. Импорт достиг 1,885 млрд евро - это на 7,9% (138,6 млн евро) больше, чем месяцем ранее, и на 7,5% (132,1 млн евро) больше, чем год назад.

В статистическом управлении отметили, что в феврале 2026 года по сравнению с февралем 2025 года внешнеторговый баланс ухудшился: доля экспорта в общем объеме внешней торговли снизилась с 48,2% до 45,1%.

Наибольшую долю в экспорте в феврале составили древесина, изделия из дерева и древесный уголь - 230,312 млн евро (14,9% от общего объема экспорта), что на 9,9% меньше, чем в январе, и на 8,3% меньше, чем годом ранее. Электрооборудование экспортировано на 170,81 млн евро (11%) - на 3,4% больше, чем месяцем ранее, и на 4,1% больше, чем год назад. Минеральное топливо, нефть и продукты ее переработки экспортированы на 157,882 млн евро (10,2%), что на 11,9% меньше, чем месяцем ранее, и на 6,8% меньше, чем год назад.

В импорте в феврале наибольшую долю заняли минеральное топливо, нефть и нефтепродукты - 289,09 млн евро (15,3% от общего импорта), что на 33,8% больше, чем в январе, и на 42,1% больше, чем годом ранее. Далее следуют электрооборудование - 220,616 млн евро (11,7%), что на 5,5% меньше, чем месяцем ранее, но на 17,3% больше, чем год назад, а также машины и механизмы - 154,044 млн евро (8,2%), что на 6,4% меньше, чем месяцем ранее, но на 2,5% больше, чем год назад.

В ЦСУ отметили, что увеличение импорта минерального топлива, нефти и нефтепродуктов в феврале 2026 года по сравнению с февралем 2025 года в основном обусловлено увеличением импорта дизельного топлива и природного газа в газообразном состоянии - на 38,4 млн и 32,2 млн евро соответственно.

В феврале 2026 года доля стран Европейского союза в общем объеме экспорта выросла на 5 процентных пунктов и составила 74,7%, а в импорте снизилась на 2,4 процентного пункта - до 83,4%. В то же время доля стран СНГ в экспорте выросла на 0,1 процентного пункта - до 7,2%, а в импорте снизилась на 1,3 процентного пункта - до 0,7%.

Основными экспортными партнерами Латвии в феврале были Литва (19,4% общего экспорта), Эстония (12,5%), Германия (7,2%) и Швеция (5,3%), а основными партнерами по импорту - Литва (18,6% общего импорта), Германия (11,8%), Польша (10,2%) и Эстония (9,1%).

Также сообщается, что экспорт в США в феврале 2026 года по сравнению с февралем 2025 года сократился на 39,7% и составил 23,5 млн евро, главным образом из-за сокращения объемов экспорта древесины и изделий из нее на 65,7%, или 5,7 млн евро. Импорт из США вырос в 2,1 раза - до 38,5 млн евро, чему в наибольшей степени способствовал рост импорта минеральных продуктов на 11,7 млн евро.

В феврале 2026 года внешнеторговый баланс Латвии был положительным в торговле с 122 странами (объем экспорта превысил объем импорта) и отрицательным - с 47 странами.