Из-за стремительного роста затрат дорожные строители не могут реализовать запланированные работы, заявил в четверг в интервью передаче «Утренняя панорама» председатель правления ассоциации «Latvijas ceļu būvētājs» Андрис Берзиньш, пишет LETA.

Он отметил, что на строительство дорог и мостов больше всего влияет цена битума, далее следуют цены на топливо и газ, и в настоящее время по всем этим позициям наблюдается существенный рост.

Берзиньш также подчеркнул, что в годовых контрактах отсутствует система управления рисками — риски полностью возложены на предпринимателей, тогда как заказчик в этом процессе не участвует.

"Единственный способ попытаться спасти строительный сезон этого года — обратиться к правительству и сказать: введите какие-то механизмы индексации, алгоритмы, чтобы цена, по которой сейчас можно приобрести энергоресурсы, была каким-то образом компенсирована и оставалась адекватной", — сказал он.

Он добавил, что с начала конфликта в Иране прошло уже несколько недель, и хотя уже на следующий день было ясно, что цены на энергоресурсы вырастут, государственные учреждения до сих пор не предприняли соответствующих действий.

"К сожалению, приходится сказать, что наблюдается довольно большое молчание, и мы сейчас даже не знаем, как действовать — начинать строительство или нет", — отметил глава ассоциации.

По его словам, дорожные строители полностью готовы к началу работ, однако по тем ценам, которые действовали, например, в январе этого года при заключении годовых контрактов, выполнить работы уже невозможно. При этом он добавил, что работы по двух- и трёхлетним контрактам, где предусмотрено управление рисками, уже возобновлены.

"Мы уже две недели могли работать. А сейчас мы, по сути, тянем время", — сказал он, подчеркнув, что строительный сезон в Латвии сравнительно короткий, и такие задержки уменьшают возможности выполнить все запланированные работы.

Ассоциация «Latvijas ceļu būvētājs» в конце марта направила открытое письмо правительству о чрезвычайной ситуации в отрасли строительства дорог и мостов.

В письме говорится, что начавшийся в феврале конфликт между США, Израилем и Ираном создал чрезвычайную ситуацию в отрасли, которую усугубляет также война в Украине. Эти конфликты резко дестабилизировали глобальные энергетические рынки и создали ситуацию, которую невозможно решить усилиями отдельных компаний или отраслей.

"Рыночные условия настолько нестабильны, что полностью находятся вне наших возможностей их прогнозировать, страховать или иным образом на них влиять", — говорится в письме.

Отмечается, что, например, цена битума в марте выросла на 15–20%, а его доступность на рынке снизилась — поставки распределяются в приоритетном порядке, каждый заказ необходимо подтверждать повторно. Цена природного газа выросла примерно на 60%, а дизельного топлива — на 20–43% по сравнению с 2025 годом.

Также в письме указано, что расходы на топливо составляют в среднем 30–40% затрат на эксплуатацию техники в строительных проектах, что приводит к общему росту стоимости проектов примерно на 21%.

"В таких условиях оставлять решение проблем на самих строителей, на наш взгляд, противоречит закреплённому в Гражданском законе принципу добросовестности", — подчёркивается в письме.

Там же отмечается, что столь резкий рост затрат невозможно было предвидеть даже при самом тщательном анализе рисков, и это создаёт ситуацию, при которой компании, не ставя под угрозу свою платёжеспособность, не смогут покрыть разницу между сметной и фактической стоимостью работ.

"Для членов ассоциации важно, чтобы все распорядители публичных ресурсов — государство и самоуправления — проводили закупки в равных и недискриминационных условиях. Нынешняя ситуация, когда каждый заказчик применяет разные инструменты управления рисками или не применяет их вовсе, является абсурдной, так как угрожает принципу честной конкуренции и создаёт структурное неравенство между компаниями отрасли", — говорится в письме.

В ассоциации считают, что только ежемесячный пересчёт цен способен обеспечить объективный баланс между заказчиками и исполнителями.

Согласно письму, необходимы быстрые и решительные меры, в том числе внедрение механизмов индексации цен, предоставление заказчикам права заключать дополнительные соглашения о продлении сроков в случаях форс-мажора, а также разработка единой системы управления рисками для государственных и муниципальных закупок, чтобы обе стороны могли оперативно реагировать на колебания рынка.

Ассоциация «Latvijas ceļu būvētājs» создана для представления интересов компаний, работающих в сфере строительства дорог и мостов, и объединяет 15 значимых предприятий отрасли.