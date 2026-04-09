Конфликт в Персидском заливе стал для России неожиданным внешним импульсом. Мировые цены на нефть рванули вверх, экспорт вырос. Для экономики, которая только начала выбираться из фазы охлаждения, это могло бы стать спасательным кругом.

Начало 2026 года было для федерального бюджета, мягко говоря, неудачным. В январе–феврале нефтегазовые доходы рухнули на 47% год к году, их доля в совокупных поступлениях упала до 17,3%, а дефицит за два месяца составил 3,5 трлн рублей — 91% от годового плана. Минфин уже начал распечатывать Фонд национального благосостояния, продавая валюту и золото, чтобы закрыть дыру.

Война на Ближнем Востоке изменила правила игры. Резкий скачок цен на нефть принес бюджету России дополнительные поступления: по оценкам Financial Times, сверхдоходы в марте могли составить от $3 млрд до $5 млрд.

Однако даже максимальные оценки дополнительных доходов (в рублях — около 400–500 млрд) не покрывают дефицита первых двух месяцев. Главная проблема не в размере дополнительных доходов, а в том, как они будут распределяться. Действующее бюджетное правило устроено так: чем выше цена нефти, тем больше валюты Минфин обязан купить на рынке, направляя сверхдоходы в ФНБ. В конце февраля правительство обсуждало возможность снизить цену отсечения, чтобы избежать активных покупок и девальвационного давления.

Таким образом, пишет Forbes.ru, нефтяной всплеск создает парадоксальную ситуацию: бюджет получает дополнительные доходы, но эти доходы уходят не на расходы, а на валютные интервенции, которые ослабляют рубль и разгоняют инфляцию. Временная передышка оборачивается новыми рисками для денежно-кредитной политики.

Следующее заседание совета директоров Банка России назначено на 24 апреля. К этому времени регулятору предстоит ответить на сложный вопрос: продолжать снижение ставки, рискуя ускорить инфляцию и подорвать доверие к политике таргетирования, или приостановить цикл смягчения, признав, что цель по инфляции в 4% в текущих условиях недостижима. Ранее сделанный выбор в пользу снижения ставки опирался на обещания бюджетной дисциплины, которые теперь оказались невыполненными.