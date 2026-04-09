Доля безналичных платежей в Латвии в феврале этого года достигла исторически самого высокого уровня — 79%, тогда как доля наличных расчётов сократилась до 21%, свидетельствуют данные весеннего «Платёжного радара» Банка Латвии за 2026 год, пишет LETA.

По сравнению с августом 2025 года доля безналичных платежей выросла на пять процентных пунктов, а по сравнению с февралем 2025 года — на один процентный пункт.

В Банке Латвии напоминают, что впервые соотношение наличных и безналичных платежей было измерено в феврале 2017 года — тогда безналичные платежи составляли 58%, а наличные — 42%.

В феврале этого года один житель в среднем совершал 15,1 платежа в неделю, тогда как в августе 2025 года — 17,9, а в феврале 2025 года — 14,1. Из них 11,9 платежа были безналичными, а 3,2 — наличными.

Более глубокий анализ данных, проведённый «Latvijas fakti», показывает, что один взрослый житель Латвии в неделю в среднем совершает семь платежей картой, пять — в интернете и три — наличными.

Данные «Платёжного радара» свидетельствуют о постепенном изменении использования современных технологий в сфере платежей. Всё больше людей заменяют бесконтактные карты смартфонами. Так, доля ежедневных расчётов бесконтактной картой снизилась с 58% в августе 2025 года до 55% в феврале 2026 года, тогда как доля платежей с использованием смартфона выросла с 21% до 32%. Особенно популярен этот способ среди молодёжи — его используют большинство респондентов в возрасте до 34 лет.

Также выросла осведомлённость общества о цифровом евро. В Банке Латвии отмечают, что работа над этим проектом продолжается, и в ближайшие годы цифровой евро ещё не появится в цифровых кошельках жителей. Тем не менее 29% опрошенных в феврале 2026 года заявили, что пользовались бы цифровым евро, если бы он был введён (в августе 2025 года — 20%). При этом доля тех, кто не планирует использовать цифровой евро, выросла с 45% до 50%, а число затруднившихся с ответом сократилось с 35% до 21%.

Член совета Банка Латвии Илзе Посума сообщила, что постепенно повышается информированность общества о доступности финансовых услуг в кризисных ситуациях.

Опрос общественного мнения, проведённый «Latvijas fakti» в феврале 2026 года, показал, что 29% жителей знают о решении, разработанном по инициативе Банка Латвии, позволяющем расплачиваться банковской картой в отдельных торговых точках, на автозаправках и в аптеках даже при отсутствии связи. В августе 2025 года об этом знали 23% жителей.

Ожидается, что информированность будет расти, поскольку торговцы, внедрившие это решение, планируют информировать клиентов. Банк Латвии во второй половине года также намерен обновить информационный буклет о критически важных финансовых услугах, дополнив его сведениями о таких торговых точках. Это решение обеспечивает возможность безналичных расчётов в случаях перебоев с интернетом и телекоммуникациями.

Что касается доступности наличных, ключевую роль играет сеть банкоматов, включая так называемые критические банкоматы, для которых специально обеспечены доступность, энергоснабжение и связь с центрами обработки данных. В Латвии 96% жителей знают о ближайших банкоматах (в августе 2025 года — 93%), однако осведомлённость о сети критических банкоматов пока остаётся низкой — о них знают лишь 9% жителей.

Информация о привычках использования денег в «Платёжном радаре» основана на результатах опроса, проведённого исследовательской компанией SIA «Latvijas fakti». Доклад публикуется раз в полгода и доступен на сайте Банка Латвии.