Снижение акциза и налога на добавленную стоимость (НДС) на дизельное топливо и бензин в Польше дает возможность предпринимателям этой страны повышать свою конкурентоспособность по сравнению с соседними государствами.

Это спасение и для польских фермеров, которым весенние полевые работы обойдутся дешевле, чем, например, фермерам в Латвии. В то же время и Польша, и Испания уже получили предупреждение от Европейской комиссии о возможных нарушениях в связи со снижением НДС на топливо.

Председатель правления ассоциации "Latvijas dārznieks" Янис Берзиньш напоминает, что и во время "Covid-19" поляки снижали НДС на ресурсы, что позволило им производить более дешевую продукцию. По его мнению, Латвии следовало бы взять пример с Польши. "Нужно делать так же, как делают поляки - по крайней мере в посевной период. Это все вернется с отдачей - будет посеяно и сделано больше. Но важно не только дизельное топливо - минеральные удобрения также дорожают", - говорит фермер.

В прошлом году из Польши в Латвию было импортировано овощей на 26 млн евро, и это один из самых высоких показателей за последние годы. Возможно, в этом году объемы вырастут именно из-за более дешевых ресурсов. В "Крестьянском Сейме" прогнозируют, что из-за дорогих ресурсов фермеры могут в этом году не засеять около трети посевных площадей.

В настоящее время главная новость заключается в том, что США и Иран движутся к перемирию, отметил экономист Янис Приеде. Сразу после объявления о перемирии цены на нефть значительно снизились - на 16% за ночь. Однако следует учесть, что топливо не подешевеет сразу. "Очевидно, потребуется некоторое время, чтобы более низкая цена была перенесена на автозаправочные станции. И здесь возникают определенные размышления о том, в какой мере это может повлиять на инфляцию, поскольку ясно, что дополнительные издержки где-то должны остаться, и, очевидно, они останутся в цене, которая переносится на потребителей и покупателей", - отметил эксперт.