В Латвии наметилась новая тенденция – банки постепенно возвращают очные центры обслуживания в регионы, и особенно это заметно в Латгалии.

В 2026 году в 12 городах страны открыта 21 новая точка обслуживания клиентов, часть из которых напрямую улучшает доступ к финансовым услугам для жителей региона.

Этот процесс происходит после длительного периода сокращения филиалов. Если в 2013 году в стране насчитывалось 319 банковских точек, то сегодня их осталось всего 83. Для жителей Латгалии это означало ограниченные возможности получить консультации и услуги лично.

Ситуация начала меняться после инициативы Латвийского банка, который ввёл новые требования к присутствию кредитных учреждений в регионах с целью сохранить баланс между цифровыми услугами и доступностью очного обслуживания.

Для Латгалии эти изменения особенно важны. Новые альтернативные точки обслуживания появились в Прейли, Краславе и Балви. Это даёт возможность жителям получать консультации ближе к дому, не выезжая в крупные города.

В проекте участвуют крупнейшие банки страны. Они предлагают как постоянные отделения, так и альтернативные форматы – выездные консультации или обслуживание по предварительной записи.

Согласно опросам, около трети жителей Латвии по-прежнему нуждаются в очных банковских услугах. Особенно это актуально для людей старшего возраста, которым важен личный контакт со специалистом.