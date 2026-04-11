ГАО "Latvijas dzelzceļš" (LDz / Латвийская железная дорога) предложит на аукционах приобрести пять объектов недвижимости в Риге, Даугавпилсе и Резекне с общей стартовой ценой 1,03 млн евро, сообщает LETA со ссылкой на публикацию в официальном издании "Latvijas vēstnesis".

В Риге LDz предложит приобрести хозяйственно-бытовое здание на улице Кроню. Стартовая цена аукциона установлена на уровне 412 665 евро.

В Даугавпилсе LDz с начальной ценой 258 539 евро выставит на торги недвижимость на улице Михоэлса, включающую административное здание и связанные с ним инженерные сооружения. Дополнительно предлагается приобрести 13 кондиционеров, цена которых установлена в размере 170 евро.

Также в Даугавпилсе LDz предложит недвижимость на улице Андрея Пумпура — дом отдыха локомотивных бригад с канализационной сетью, водопроводом и теплотрассой. Стартовая цена составляет 182 445 евро.

В Риге с начальной ценой 138 684 евро будет предложен объект на улице Ренцену, включающий служебное здание, котельную и связанные инженерные сооружения, а в Резекне за 38 664 евро — административное здание железнодорожной полиции с гаражом.

Аукционы начнутся 15 апреля в 13:00 и завершатся 15 мая в 13:00.

Как сообщалось ранее, оборот концерна LDz в прошлом году, по предварительным данным, составил 201,189 млн евро, что на 13,9% меньше, чем в 2024 году, тогда как убытки сократились в пять раз — до 7,823 млн евро, свидетельствует опубликованная компанией информация.

В процессе реорганизации в прошлом году к дочернему предприятию LDz — ООО "LDz Cargo" — в октябре 2025 года были присоединены дочерние компании ООО "LDz ritošā sastāva serviss" и ООО "LDz loģistika". В состав концерна LDz также входят "LatRailNet", отвечающая за установление инфраструктурных сборов и распределение пропускной способности железнодорожной инфраструктуры, а также охранная компания "LDz apsardze".