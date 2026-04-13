Работающий в Латвии шведский Swedbank сообщил, что уже в мае отменяют коммуникацию с клиентами на русском языке. С чего бы это?

В начале этой неделе вкладчики Swedbank получили от банка следующее послание:

«Сообщаем, что с 21 мая этого года предоставление услуг и содержание (в интернет-банке, мобильном приложении и других местах), а также коммуникация с клиентами будут осуществляться на латышском и английском языках. Содержание на русском языке больше не будет доступно».

Из данного сообщения не понятно, ответят ли банковские клерки бабушке-вкладчице, если они лично придет в филиала Swedbank и заговорит по-русски. А если ответят, то на каком языке.

Что касается клиентов Swedbank, бравших кредиты и пополнявших депозиты, используя русский язык, то их просят до 20 мая обновить свои настройки, выбрав латышский или английский язык.

Клиентам, манкирующим предписанием банка, 21 мая язык общения будет принудительно изменён на латышский.

Остается, надеяться, что Swedbank не пойдет дальше – и вслед за заменой кириллических букв на латинские не захочет поменять арабские цифры на римские.