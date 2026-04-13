Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Ничего личного: крупнейший в Латвии банк отказывается общаться со своими вкладчикам по-русски 40 64499

Бизнес
Дата публикации: 13.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Ничего личного: крупнейший в Латвии банк отказывается общаться со своими вкладчикам по-русски
ФОТО: LETA

Работающий в Латвии шведский Swedbank сообщил, что уже в мае отменяют коммуникацию с клиентами на русском языке. С чего бы это?

В начале этой неделе вкладчики Swedbank получили от банка следующее послание:

«Сообщаем, что с 21 мая этого года предоставление услуг и содержание (в интернет-банке, мобильном приложении и других местах), а также коммуникация с клиентами будут осуществляться на латышском и английском языках. Содержание на русском языке больше не будет доступно».

Из данного сообщения не понятно, ответят ли банковские клерки бабушке-вкладчице, если они лично придет в филиала Swedbank и заговорит по-русски. А если ответят, то на каком языке.

Что касается клиентов Swedbank, бравших кредиты и пополнявших депозиты, используя русский язык, то их просят до 20 мая обновить свои настройки, выбрав латышский или английский язык.

Клиентам, манкирующим предписанием банка, 21 мая язык общения будет принудительно изменён на латышский.

Остается, надеяться, что Swedbank не пойдет дальше – и вслед за заменой кириллических букв на латинские не захочет поменять арабские цифры на римские.

×
Читайте нас также:
#русский язык #банки #Swedbank #Латвия #язык #кредиты
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
49
11
5
119
10
320

Оставить комментарий

(40)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: OpernTurm во Франкфурте.
Изображение к статье: Комиссия по ценным бумагам и биржам США.
Изображение к статье: Samsung грозит крупнейшая забастовка: 48 тысяч сотрудников готовы остановить работу
Изображение к статье: Девушка за компьютером на производстве

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Святой Николай
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Наша Латвия
Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео