Президент пытается остановить литовцев, которые ринулись тратить свои пенсионные деньги

Бизнес
Дата публикации: 13.04.2026
BB.LV
В связи с тем, что некоторые жители уже сняли средства со счетов пенсионных фондов второго уровня, литовский президент Гитанас Науседа призывает людей ответственно подойти к вопросу разумного расходования возвращенных средств.

В минувшие выходные розничные торговцы уже зафиксировали значительный рост покупательской активности, а банки получили данные, напоминающие рождественские покупки: согласно данным по платежным картам, опубликованным банком SEB в понедельник, расходы домохозяйств были примерно на 20% выше, чем в соответствующие выходные как месяц назад, так и год назад, а общие расходы были выше, чем в предрождественские выходные прошлого года.

Глава государства подчеркнул, что средства, потраченные на потребление жителями, снявшими свои деньги со счета, «превратятся в несколько меньшую долю пенсий».

Кроме того, по словам президента, деньги, потраченные на потребление, дадут экономике лишь краткосрочный импульс.

Как сообщалось, жители Литвы, решившие изъять средства со второго уровня пенсионных накоплений в первом квартале этого года, начали получать свои вложенные средства вместе с инвестиционным доходом в пятницу. А все, кто снял средства, получат их до 15 апреля.

#Литва #президент #банки #инвестиции #финансы #пенсии #потребление #экономика
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
