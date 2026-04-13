В связи с тем, что некоторые жители уже сняли средства со счетов пенсионных фондов второго уровня, литовский президент Гитанас Науседа призывает людей ответственно подойти к вопросу разумного расходования возвращенных средств.

В минувшие выходные розничные торговцы уже зафиксировали значительный рост покупательской активности, а банки получили данные, напоминающие рождественские покупки: согласно данным по платежным картам, опубликованным банком SEB в понедельник, расходы домохозяйств были примерно на 20% выше, чем в соответствующие выходные как месяц назад, так и год назад, а общие расходы были выше, чем в предрождественские выходные прошлого года.

Глава государства подчеркнул, что средства, потраченные на потребление жителями, снявшими свои деньги со счета, «превратятся в несколько меньшую долю пенсий».

Кроме того, по словам президента, деньги, потраченные на потребление, дадут экономике лишь краткосрочный импульс.

Как сообщалось, жители Литвы, решившие изъять средства со второго уровня пенсионных накоплений в первом квартале этого года, начали получать свои вложенные средства вместе с инвестиционным доходом в пятницу. А все, кто снял средства, получат их до 15 апреля.