Европейский союз договорился удвоить таможенные тарифы на произведённую за пределами блока сталь, чтобы защитить европейскую металлургическую отрасль от дешёвой продукции из Китая, пишет ЛЕТА со ссылкой на AFP.

Правительства стран ЕС и представители Европейского парламента в понедельник вечером согласовали повышение пошлин на импорт стали до 50%, а также сокращение квот на беспошлинный импорт на 47%.

"Состояние европейского сталелитейного сектора и его глобальный статус имеют фундаментальное значение для нашей стратегической автономии и промышленной мощи. Поэтому мы не можем позволить себе игнорировать тот факт, что глобальная перепроизводство достигает критического уровня, — заявил еврокомиссар по торговле Марош Шефчович. - Сегодняшний результат помогает обеспечить столь необходимую стабильность нашим производителям".

Согласно соглашению, принятому после предложения Европейской комиссии, выдвинутого в прошлом году, квоты на беспошлинный импорт стали будут сокращены до 18,3 миллиона тонн в год. Этот объём соответствует всему количеству стали, которое ЕС импортировал в 2013 году.

2013 год был выбран в качестве отправной точки, поскольку, по мнению ЕС, именно тогда рынок стал несбалансированным из-за перепроизводства. В этом в основном обвиняется Китай, который активно субсидирует местных производителей стали и сейчас производит более половины всей мировой стали.

Новые меры будут распространяться на импорт из всех стран вне ЕС, за исключением государств Европейской экономической зоны — Исландии, Лихтенштейна и Норвегии.

Действующие тарифы в размере 25% на импорт стали сверх установленных квот останутся в силе до конца июня.

Данное соглашение является предварительным и до официального принятия должно получить одобрение Европейского совета и Европейского парламента.