Хуже, чем во времена Мартина Гаусса — с сотрудниками АО «airBaltic» нынешнее руководство не общается, работников запугивают, с непокорными расправляются, увольняя их, и каждый сотрудник должен считаться с риском внезапного увольнения.

Об этом и других вещах, неизвестных широкой общественности, происходящих внутри «airBaltic», в интервью Марису Краутманису с портала «nra.lv» рассказывает председатель правления Латвийского авиационного профсоюза Даце Каваса.

Как вы оцениваете намерение правительства выдать «airBaltic» кредит в размере 30 миллионов евро?

Со стороны профсоюза нам трудно это комментировать, поскольку профсоюз о таких планах не информируют — нас исключают из информационного обмена. Нужны ли эти деньги или нет, сказать сложно. Информация о каких-либо планах реструктуризации или других решениях, влияющих на работников, не предоставляется. Консультации по этим вопросам не проводятся.

Профсоюз ещё во время ковида подчёркивал — и сейчас это следует повторить, — что любые кредиты не должны выдаваться без чётких критериев. С точки зрения работников должны быть ясные условия ответственного обращения с деньгами. Во время ковида единственными критериями были экологические вопросы, а социальные — нет. Не было требований контролировать и обеспечивать социальную защиту работников — например, чтобы нельзя было нанимать сотрудников в Сербии за сербские зарплаты, создавая тем самым новые проблемы.

Нам сложно оценить, нужен ли этот кредит — мы предполагаем, что, вероятно, нужен. Это решение правительства. «airBaltic» может хотеть или не хотеть вовлекать работников в процесс, но это всё равно решение правительства.

На прошлой неделе «airBaltic» проиграла очередной судебный процесс по делу об увольнении сотрудника. Есть несколько актуальных и серьёзных проблем, связанных с учётом рабочего времени пилотов и бортпроводников, продолжается административное разбирательство в Швейцарии по поводу экипажей арендованных самолётов. У кредита в 30 миллионов должны были быть условия, касающиеся социальной защиты работников, чтобы не повторилась ситуация времён ковида, когда сотрудников просто ставили перед фактом: всем авиакомпаниям нужно согласовать отступления от коллективных договоров и переходные периоды, в рамках которых работники соглашаются на снижение зарплаты на год, чтобы избежать массовых увольнений.

Другие значимые латвийские авиакомпании заключали такие соглашения, а «airBaltic» пошла другим путём — ни о чём не договаривалась и действовала по своему усмотрению, увольняя столько сотрудников, сколько считала нужным — словно ножом.

А не может ли быть так, что эти 30 миллионов — возможно, вся сумма — нужны «airBaltic» для закупки авиатоплива? Ведь Ормузский пролив закрыт, и цены на топливо резко выросли.

Это возможно, однако у нас нет такой информации, и сотрудников не информируют ни заранее, ни вообще. Представителей работников исключают из любых переговоров. То же самое касается вопросов, по которым консультации обязательны — например, изменения правил учёта рабочего времени.

Из открытых источников мы видим существенную разницу в том, как «airBaltic» раньше закупала топливо и как сейчас. Раньше компания активно хеджировала топливо (заключала форвардные сделки, чтобы снизить риски резкого роста цен) — примерно на уровне других авиакомпаний. Это давало определённое чувство безопасности. Сейчас же появляются данные, что захеджировано лишь около 10% годового потребления или даже меньше. Почему? Кто принимал эти решения? Кто должен нести за них ответственность, учитывая их последствия? Это связано с нехваткой денежных потоков или с чем-то ещё?

Такие решения принимает не только сама компания — их принимает высшее руководство государства. И сейчас за это платим мы все.

Раньше генеральным директором и председателем правления был Мартин Гаусс, теперь он работает в Бахрейне. У авиакомпании новый исполнительный директор — Эрно Хильден. Что изменилось?

Мартин Гаусс был «человеком коммуникации» — пусть и нечасто, но он встречался с представителями работников. Новый исполнительный директор, работающий с декабря, не считает нужным встречаться.

Он пришёл из финансовой среды. Мы консультировались с коллегами из Северных стран, чтобы понять причины такого поведения. Думаю, это не его личное решение — между ним и работниками появились различные «полупосредники».

В целом наблюдается тенденция исключения представителей работников из социального диалога. Было бы хорошо хотя бы раз в месяц садиться за один стол с руководством, чтобы решать проблемы, а не создавать новые и не слышать постоянно одно и то же: «Делайте как хотите, не нравится — идите в суд».

К сожалению, сейчас представителей работников отстраняют, и особенно — Латвийский авиационный профсоюз. Мы — единственный профсоюз, представляющий сотрудников авиакомпаний в судах, и единственный, который выигрывает эти дела. Значит, мы всё делаем правильно — но кому-то это не нравится.

Такая тенденция крайне негативна: информация нам не предоставляется, а до работников доходит в последний момент. Так было, например, с изменениями трудовых договоров при начале работы «airBaltic» в Брюсселе. Складывается впечатление, что многие решения принимаются в последний момент, что ставит под сомнение качество средне- и долгосрочного планирования.

Цель профсоюза — не управлять компанией, а решать вопросы условий труда, в том числе в Белграде, Вене, Брюсселе, Мюнхене, а также проблемы хаотичного перевода сотрудников в Вильнюс и Таллин.

Перед Пасхой мы получили довольно позитивные изменения к договорам сотрудников в Брюсселе, но не от компании, а от самих работников — «airBaltic» не сочла нужным уведомить профсоюз.

Нельзя сказать, что всё плохо, но очень трудно. Руководство, на мой взгляд, не способно брать на себя ответственность и признавать ошибки.

Где платят налоги переведённые сотрудники?

Они работают за границей до трёх с половиной месяцев и поэтому продолжают платить налоги в Латвии.

Ситуация юридически сложная: сотрудники в Брюсселе и Белграде платят налоги в Латвии, а работающие в Вильнюсе и Таллине — подоходный налог в Латвии, социальные — в Литве и Эстонии.

«airBaltic» не делится планами, и профсоюз узнаёт о них постфактум. Например, объявляется о найме бортпроводников в Сербии. На каких условиях? За какие зарплаты? При этом они формально не являются сотрудниками «airBaltic». Но тогда как они работают на рейсах компании?

Многие вопросы можно было бы избежать, если бы планы обсуждались заранее. Наша задача — указывать на риски. Если руководство готово их принять — это их решение, но кто-то должен нести ответственность.

Почему нанимают сотрудников вне ЕС и стран Балтии? Чтобы обойти латвийское трудовое законодательство? Это напоминает ситуацию с «SmartLynx Airlines», где бортпроводников оформляли не в Латвии, а в Дубае и других местах по контрактам самозанятых.

Вознаграждение Мартина Гаусса в своё время составляло около миллиона евро в год, нынешние руководители получают примерно полмиллиона, тогда как остальные сотрудники получают мало. Какова ситуация с зарплатами в «airBaltic»?

Мы вели переговоры по подготовке коллективного договора в течение четырёх лет, пытаясь найти общий знаменатель — что должно быть включено в этот договор. В том числе обсуждались зарплаты техников, бортпроводников и пилотов, у которых есть специфические условия труда.

В апреле прошлого года руководство «airBaltic» отменило все предыдущие договорённости, хотя была надежда, что коллективный договор будет подписан в мае. Компания пошла обходным путём, исключив Латвийский авиационный профсоюз и заключив соглашение с одной из своих «старых» профсоюзных организаций, подписав, по сути, коллективный договор пилотов.

В прошлом году произошли изменения в оплате труда пилотов. Пилоты могут получать более высокую зарплату, если подпишут договор, предусматривающий отступления от коллективного договора и даже от закона. Само по себе это незаконно, но, по мнению руководства, всё корректно. По этому поводу сейчас готовится очередной крупный судебный процесс.

Зарплаты бортпроводников не соответствуют рынку: от 8 до 12 самолётов в Швейцарии обслуживаются бортпроводниками с латвийскими зарплатами. Их доход составляет от 1200 до 2000 евро и немного выше — в зависимости от стажа и квалификации. Именно поэтому по этому вопросу идёт административное разбирательство, ведь в Швейцарии зарплаты бортпроводников в три раза выше.

Бортпроводники — чрезвычайно важная профессия, на них лежит огромная ответственность: от них зависит безопасность полёта — начнётся ли паника среди пассажиров во время турбулентности или нет. Однако они получают значительно меньше, чем, например, менеджеры, размещающие информацию «airBaltic» в социальных сетях.

Зарплаты можно увидеть на сайте «airBaltic»: там есть вакансия бортпроводника в Белграде — базовая зарплата 600 евро нетто в месяц, плюс надбавка за продуктивность, зависящая от налёта (блок-часов). В среднем общий месячный доход достигает 970–1000 евро нетто при примерно 75 часах налёта в месяц.

Гарантированная годовая базовая зарплата пилотов составляет от 54 060 до 70 800 евро брутто.

Что касается пилотов, работа профсоюза за последние пять лет всё же привела к положительным изменениям: больше нет схемы, когда пилоты работали через дочернюю компанию и половину зарплаты получали как «займы», которые затем превращались в дивиденды.

Эту практику удалось прекратить, и сейчас зарплата выплачивается полностью как заработная плата. Это было достигнуто очень тяжёлым путём.

О том, что половина зарплаты оформлялась как займ с последующим превращением в дивиденды, знали и Служба государственных доходов, и другие государственные учреждения, однако никто не реагировал.

Государственные органы не действуют! Получается, что отдельному работнику, чьи права нарушены, приходится идти в суд против многомиллионной компании. Это несоразмерно.

За рубежом часто происходят крупные забастовки работников авиакомпаний. Даже очень хорошо оплачиваемые пилоты «Lufthansa» время от времени бастуют. Почему латвийцы не бастуют?

Потому что боятся.

Техники, бортпроводники и пилоты при создании профсоюза в 2018 году попросили меня присоединиться как «внешнего человека», не работающего ни в аэропорту, ни в «airBaltic», ни в другой авиакомпании — именно чтобы компаниям было сложнее «добраться» до меня.

Тем не менее, несмотря на это, я получаю даже письменные угрозы — например, обсуждалась возможность запретить мне пользоваться услугами «airBaltic».

Когда я сообщила об этом совету «airBaltic» (предыдущему составу), они признали, что это недопустимо, но никаких действий не предприняли. Попытки давления на меня продолжаются.

Совсем недавно один сотрудник пересказал мне разговор с одним из руководителей «airBaltic», который советовал ни в коем случае не связываться с профсоюзом, а решать все вопросы напрямую с руководством. Но сотрудник ответил, что уже несколько месяцев пытается говорить с руководством — безрезультатно.

Проблемы не решаются и в итоге обрушиваются в последний момент. Происходит «выдавливание» профсоюза, звучат угрозы, а руководство утверждает, что профсоюз якобы разрушает репутацию компании.

Когда мы спрашиваем, что именно мы делаем или публикуем такого, что подрывает репутацию, ответа нет. Значит, это пустые слова.

Когда я встречалась с одним из бывших министров сообщения, выяснилось, что он знает детали моей семейной жизни — о моём муже, который летал и был уволен после 14 лет работы, и сейчас идёт судебный процесс. Если не могут надавить на меня напрямую, давление оказывается другими способами.

И людям в «airBaltic» страшно — просто страшно. Сотрудники понимают, что если они организуют забастовку, их сочтут нелояльными и уволят.

Мы также писали совету «airBaltic», что в компании токсичная рабочая среда. В прошлом году, когда ушла прежняя руководитель отдела кадров, она подписала множество документов о возбуждении дисциплинарных дел — такого волны раньше не было, дела были абсурдными.

Существует давящая практика, когда руководство стремится контролировать каждый шаг сотрудников. Это запугивание особенно направлено против Латвийского авиационного профсоюза, поскольку нас считают профсоюзом, который якобы хочет разрушить компанию.

Мартин Гаусс иногда задавал очень прямые вопросы — например, причастны ли мы к распространению каких-либо новостей об «airBaltic», — но хотя бы был диалог. Сейчас нет даже этого: новый исполнительный директор не разговаривает.

Перевод BB.lv. Оригинал на латышском языке здесь >>