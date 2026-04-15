Молодых мало, вакансий много: рынок труда идёт к кризису 3 3965

Дата публикации: 15.04.2026
LETA
Проблема латвийского рынка труда не в ленивой молодежи. Проблема гораздо серьезнее - молодых людей просто слишком мало, и некоторые профессии кажутся им непривлекательными, в то время как другие уже начинают вытесняться технологиями.

Пока работодатели жалуются на нехватку сотрудников, молодежь ищет работу, которая была бы осмысленной, хорошо оплачиваемой и соответствовала бы ценностям. В этом столкновении ожиданий и реальности формируется рынок труда будущего, на котором главный вопрос уже не в том, чем хочет заниматься молодой человек, а в том, найдется ли для него место и как там удержаться. Будут ли в будущем люди, которые умеют водить трактор, паять провода и устанавливать унитазы?

В то время как работодатели убеждены, что экономика заставит работников выбирать профессии, требующие физического труда, сама будущая рабочая сила вступает в игру со своими правилами.

В новом подкасте LETA "Что это вообще было?!" директор департамента развития и аналитики Государственного агентства занятости Винета Леончика, президент Латвийской конфедерации работодателей Андрис Бите и представитель компании по подбору персонала "Alma Career Latvia" Каспарс Скотанс обсуждают, как может выглядеть будущий рынок труда, где столкнутся модернизация, смена поколений и нехватка рабочей силы.

Латвия стареет. Европа стареет. И эта тенденция не абстрактна - ее можно точно рассчитать на годы вперед. Сколько молодых людей выйдет на рынок труда через десять лет? Сколько - через двадцать? Ответы не внушают оптимизма, и все три эксперта признали это почти единодушно.

"С самими молодыми людьми все хорошо, - сказал Бите. - Они активны, способны. Но есть большая проблема - этих молодых людей слишком мало, чтобы мы могли обеспечить стабильность рынка труда в Латвии в будущем".

"Тем более важно, чтобы момент выбора карьеры был максимально значимым и эффективным, чтобы молодые люди нашли свое место и чувствовали себя там стабильно", - добавила Леончика.

Если каждый молодой человек ценится как никогда, то каждое неверное решение о выборе профессии является большей потерей для общества. Бите назвал ситуацию "довольно болезненной". Спрос на рабочую силу превышает предложение, и этому есть несколько причин. Первая очевидна - демография. Вторая - система образования, которая годами не могла готовить в достаточном количестве тех специалистов, которых действительно не хватает в экономике. Это особенно болезненно в областях STEM.

"Нехватка специалистов со знаниями в области STEM огромна, и это нельзя изменить за один день или за один месяц", - говорит Бите.

И еще более неприятно - нет интенсивной работы по быстрому изменению ситуации.

Третья причина - осторожность компаний. Если раньше развитие означало новые рабочие места, то сейчас некоторые предприятия считают иначе, и смелость к развитию уменьшается.

#образование #молодежь #демография #технологии #рынок труда #экономика
Автор - Юлия Баранская
Автор - Юлия Баранская
