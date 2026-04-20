Невероятно, но факт: курс Брюсселя натолкнулся на сопротивление местных чиновников. Причем в том, что совсем недавно считалось священной коровой – сокращении выбросов! И руководство исполнительной власти ЛР согласилось – «принять к сведению», значится в протоколе под подписью премьера Эвики Силини.

Национальная позиция

На рынке транспортных средств Латвии ведущую роль имеют юридические лица. Примерно 60% новых легковых автомобилей и 90% фургонов приобретается предприятиями, свидетельствует статистика Министерства сообщений. Поэтому именно корпоративный транспорт должен стать движителем республики к декарбонизации. Тем паче, что цены на заправках продолжают лететь в космос. Однако «зеленому курсу» ЕС мешают – деньги.

На днях исполнительная власть сформулировала свое отношение к предложениям Европарламента и Совета ЕС по снижению выбросов CO2 автотранспортом предприятий. Машины с низким выбросом (электрические и гибриды), направляемые в народное хозяйство, «могут повысить конкурентоспособность автостроительной отрасли Европейского Союза… помочь ускорить снижение транспортных эмиссий и способствовать справедливой перестройке», констатируется в документе, который подписал министр Атис Швинка («Прогрессивные»).

Проект регулы Евросоюза предусматривает, что, начиная с 2030 года, крупные предприятия обязаны будут регистрировать в своих автопарках определенную долю новых безэмиссионных и малоэмиссионных легковушек и фур. Между тем, странам дается известный люфт в реализации нормы Брюсселя: «Разработка мероприятия остается в ведении каждого государства-участника».

В нашем случае, отмечает Минсообщений, присутствует «особая ситуация», которая связана с «экономической способностью решать более высокие изначальные затраты капитала…». То есть, в республике банально не хватает денег для закупки «зеленого» транспорта, оттого «Латвия осторожна и высказывает опасения о предложениях Регулы…»

Выдвигаемые Евросоюзом требования официальной Ригой расцениваются как «очень высокие, особенно для государств с ограниченной инфраструктурой».

Прогноз Минсообщений: «Быстрый рост требований может привести к тому, что предприятия перенесут вложения на поздние годы, ожидая большей зрелости рынка, более благоприятных стимулов или введения новых технологий. В результате этого обновление автопарка может замедлиться, и более старые, более загрязняющие транспортные средства останутся в эксплуатации дольше, чем это было бы желательно как в силу соображений среды, так безопасности».

Китайское под видом европейского

По мнению А.Швинки, Евросоюзу нужны «эластичность и ясность, чтобы у предприятий была бы возможность подготовиться». Поэтому на переговорах с Брюсселем Латвия считает необходимым, прежде всего, определить: что такое – «сделано в ЕС» относительно электротранспорта (ведь не секрет, что значительная доля агрегатов и батарей произведена либо в Китае, либо его европейскими «дочками»). Также высказывается пожелание – уравновесить целевые показатели доли электротранспорта с сетью зарядок.

Разумеется, наша страна блюдет и свой, стратегический, интерес: «Латвия считает, что важно предусмотреть исключения для транспортных средств, которые в чрезвычайных ситуациях предназначается использовать в нуждах гражданской обороны». Ведомство констатирует – «не всегда для данных надобностей возможно применять безэмиссионные транспортные средства».

«В дополнение к этому нужно принимать во внимание также геополитические обстоятельства, которые существенно влияют как на доступность транспортных средств, так на рынок энергоресурсов, – высказывается Министерство сообщений. – Энергетическая безопасность и стабильность поставок в данный миг подвержена высокому риску, что означает, что переход на один доминирующий энергоисточник – электроэнергию – без достаточных механизмов безопасности и диверсификации может создать дополнительную уязвимость».

На чем наступать будем

Таким образом, в видении ведомства, Латвии в критической ситуации (имеется в виду, понятное дело – военная угроза) будет затруднительно получать материальные средства для электрического транспорта. Однако здесь стоит заметить – цикл обновления тех же самых батарей, исчисляется годами. Не считает же возможным Министерство сообщений вооруженный конфликт на нашей территории, и вблизи нее, который будет столь продолжительным? И, к тому же – чем транспорт, который доставляет в ЛР горючие углеводороды, менее уязвим, в случае войны, чем снабжение расходными материалами для «электричек»?

Тем паче, расширяемые солнечные и ветряные парки, способны обеспечивать, в известной степени, автономию Латвии в плане энероресурсов. Конечно, нам в этом отношении до ФРГ еще далеко, да и хрупкие турбины и фотоэлементы еще нужно будет прикрывать системами противовоздушной и противодронной защиты.

Так или иначе, странный разворот «Прогрессивных», которые под своим крылом, кстати, держат и Министерство сообщений, и Министерство обороны, можно объяснить лишь межпартийной конкуренцией. Ибо проекты электростанций на возобновляемых источниках у нас курируют Министерство климата и энергетики (руководимое «Новым Единством»), и Министерство экономики (глава – от Союза «зеленых» и крестьян). А накануне выборов каждая коалиционная сила тянет одеяло в свою сторону.