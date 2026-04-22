В случае длительного конфликта в Иране его последствия могут стать ощутимыми как для предприятий, так и для домохозяйств, заявил агентству LETA главный экономист банка «Citadele» Карлис Пургайлис.

Экономист подчёркивает, что конфликт в Иране — это не только вопрос внешней политики: его продолжительность может напрямую повлиять и на экономику Латвии и еврозоны. Чем дольше сохраняется напряжённость на Ближнем Востоке, тем сильнее будет давление на цены на энергоносители, инфляцию, покупательную способность населения и экономический рост. Расчёты банка показывают, что если краткосрочная эскалация вызовет лишь умеренные потрясения, то при длительном конфликте последствия могут стать ощутимыми как для бизнеса, так и для домохозяйств.

Пургайлис поясняет, что возможны различные сценарии — от быстрой стабилизации ситуации до длительной напряжённости, что по-разному скажется на экономическом росте, инфляции и торговле. Поэтому важно оценивать, как это может отразиться как на деловой среде, так и на повседневной жизни населения. Для лучшего понимания возможного влияния на экономику экономист выделяет несколько сценариев развития конфликта в зависимости от его продолжительности — три, шесть, девять и 12 месяцев.

Расчёты банка показывают, что краткосрочная — трёхмесячная — эскалация конфликта в Иране окажет ограниченное влияние на экономику Латвии и еврозоны. В этом случае тенденции экономического роста существенно не изменятся: в Латвии рост внутреннего валового продукта может составить 1,5%, а в еврозоне — 0,7%.

Пургайлис обращает внимание, что экономические циклы реагируют медленно — ВВП реагирует на шоки цен на энергоносители с задержкой. Например, индикаторы делового цикла показывают, что в большинстве стран еврозоны экономическая активность остаётся стабильной, и значительная реакция на рост цен на энергию проявляется лишь при его длительном сохранении.

При этом инфляция будет расти умеренно, главным образом из-за колебаний цен на энергоносители. В Латвии она может достичь 5,1%, а в еврозоне — 3,2%. Пургайлис отмечает, что изменения цен в экономике распространяются неравномерно: например, цены на топливо реагируют почти сразу, тогда как другие компоненты — с задержкой в несколько месяцев. Несмотря на рост инфляции, покупательная способность населения останется относительно стабильной, поскольку рост заработной платы (6,3%) всё ещё будет превышать рост цен. Уровень безработицы сохранится на уровне около 6,6%, что свидетельствует о устойчивости рынка труда.

Если конфликт в Иране затянется до шести месяцев, его влияние станет более выраженным. В Латвии рост ВВП снизится до 1%, поскольку неопределённость будет сдерживать инвестиции и потребление. Инфляция вырастет до 7,8%, так как влияние цен на энергоносители будет всё больше распространяться на другие категории. Хотя рост зарплат (5,8%) всё ещё будет поддерживать доходы, он уже будет ниже инфляции, поэтому покупательная способность населения в целом снизится. Безработица может увеличиться до 6,8%. В еврозоне рост замедлится до 0,4%, а инфляция повысится до 4,5%.

Если конфликт продлится девять месяцев, влияние на экономику станет ещё более ощутимым. В Латвии рост ВВП снизится до 0,5%, а инфляция вырастет до 10,6%. В таких условиях рост зарплат (5,5%) уже не сможет компенсировать рост цен, и реальные доходы населения снизятся. Уровень безработицы увеличится до 6,9%, что будет свидетельствовать об ослаблении рынка труда. В еврозоне экономика фактически будет стагнировать, а инфляция достигнет 5,8%, создавая риск стагфляции.

Если же конфликт затянется на 12 месяцев, в экономике проявятся уже более структурные последствия. В Латвии рост ВВП может снизиться до 0%, а в еврозоне экономика перейдёт в рецессию с падением на 0,4%. В Латвии инфляция вырастет до 13,4%, а в еврозоне — до 7,1%. Рост зарплат в Латвии продолжит замедляться до 5,1%, тогда как безработица увеличится до 7,1%. В этом сценарии покупательная способность населения существенно снизится.

В целом расчёты банка показывают, что ключевым фактором, определяющим влияние на экономику, является продолжительность конфликта. Если он будет кратковременным, экономика Латвии и еврозоны сохранит стабильность. В случае же длительной напряжённости инфляция будет постепенно расти, а экономический рост — замедляться, всё сильнее влияя и на благосостояние населения.