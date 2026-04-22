Деловой центр Восточной Европы и Азии

Здание построят рядом с Центральным парком. В нем будут жилые помещения, магазины и рестораны. Trump Tower будет 70-этажным и станет самым высоким зданием в Грузии. Проект разрабатывает крупнейшая в мире архитектурная фирма Gensler.

Это первый случай реализации проекта под брендом Trump в регионе, отмечает WSJ и добавляет, что это подчеркивает важность Тбилиси как делового центра Восточной Европы и Азии.

В проекте будут участвовать и грузинские компании-девелоперы - Biograpi Living, Archi Group, Blox Group и Finvest Georgia. В частности, соучредитель Blox Group Лаша Квачадзе заявил в сообщении на сайте компании, что "Trump Tower Tbilisi является свидетельством международного доверия и важной вехой в экономическом развитии Грузии".

Со второй попытки

Как сообщали грузинские СМИ, в 2012 году Trump Organization объявила, что планирует проект в сфере недвижимости в Кавказском регионе. Однако компания отказалась от этого проекта, как и от многих других зарубежных сделок, поскольку Дональд Трамп тогда заявил, что хочет избежать потенциального конфликта интересов.

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили, комментируя проект, подчеркнул важность привлечения иностранных инвестиций и повышение стандартов на рынке недвижимости, сообщает bm.ge.

"В Грузии создана благоприятная инвестиционная среда, и страна экономически привлекательна для всех. Конечно, об этом говорит сам проект: когда компания Трампа под своим именем, под своим брендом, выходит на грузинский рынок, это означает, что она хорошо знает эту среду, что она собой представляет", - сказал Папуашвили.