В Латвии в первом квартале этого года безналичные расчеты с использованием платежных карт составили 2,664 миллиарда евро, что на 8,1% или 199,641 миллиона евро больше, чем за аналогичный период 2025 года, свидетельствуют опубликованные данные Банка Латвии, пишет ЛЕТА.

В то же время наличные средства в первом квартале 2026 года с использованием платежных карт были сняты на общую сумму 1,099 миллиарда евро, что на 4,8% или 55,226 миллиона евро меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В магазинах за первые три месяца этого года с использованием платежных карт совершены расчеты на сумму 1,747 миллиарда евро, что на 7,2% больше, чем в первом квартале 2025 года, в том числе в магазинах одежды — на сумму 122,751 миллиона евро, что на 5,1% больше, чем годом ранее.

Расчеты с использованием платежных карт за легковые автомобили и другие транспортные средства в первые три месяца этого года составили 208,684 миллиона евро, что на 12,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, а расчеты за транспортные услуги — 119,452 миллиона евро, что на 2,7% больше.

В то же время расчеты с использованием платежных карт за профессиональные услуги в первом квартале 2026 года составили 105,765 миллиона евро, что на 10,5% больше по сравнению с первым кварталом прошлого года, а за развлечения — 64,174 миллиона евро, что на 20,1% больше, чем годом ранее.

В свою очередь платежи с использованием платежных карт авиакомпаниям в первые три месяца этого года составили 45,463 миллиона евро, что на 0,9% меньше, чем в первом квартале 2025 года, платежи в гостиницах и других местах размещения — 43,677 миллиона евро, что на 11,3% больше, чем год назад, а коммунальные услуги с использованием платежных карт были оплачены на сумму 33,417 миллиона евро, что на 24,7% больше, чем в первые три месяца 2025 года.

За государственные услуги в первом квартале этого года с использованием платежных карт было оплачено 15,753 миллиона евро, что на 6,3% меньше, чем в первом квартале прошлого года, за ремонтные услуги — 15,362 миллиона евро, что на 19,5% больше, за аренду автомобилей — 9,754 миллиона евро, что на 7,6% больше, а за сельскохозяйственные услуги — 7,158 миллиона евро, что на 14,6% больше.