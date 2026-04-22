Уже несколько лет одним из самых заметных элементов панорамы Риги являются небоскребы Zunda Towers, о заселенности которых часто задают вопросы, пишет LSM+ со ссылкой на Latvijas Radio.

До сих пор башни принадлежали миллиардеру Юрию Шефлеру, однако на прошлой неделе произошли изменения в структуре собственников, и относительно небоскребов появились новые планы. Вопросы вызывает и начатый недавно процесс правовой защиты производителя алкоголя Amber Latvijas balzams, который принадлежит Шефлеру, сообщает Latvijas Radio.

Миллиардер Юрий Шефлер более известен как промышленник в сфере алкогольных напитков, но ему также принадлежат объекты недвижимости в районе Вестиены у Гайзинькалнса и в Риге. Один из них находится в Пардаугаве, рядом с каналом Зунда, с видом на Старую Ригу и окрестности. Еще недавно на верхних этажах обеих башен Zunda продавались квартиры, стоимость которых превышала миллион. А офисные помещения башен до сих пор не заполнены.

Шефлер меняет гражданство

В социальных сетях появилась информация о том, что один из объектов недвижимости миллиардера Шефлера в Пардаугаве продан арабам, а другой находится на стадии процесса продажи. Однако исполнительный директор девелопера Towers Construction Management Айгар Герхардс указал, что владельцы и состав акционеров не изменились.

Судя по изменениям, зарегистрированным в Lursoft, на прошлой неделе Юрий Шефлер сменил гражданство с израильского на британское.

В пятницу, 17 апреля, также были внесены изменения, связанные с истинными выгодоприобретателями девелопера Towers Construction Management, и теперь их шесть человек.

Гражданство пяти лиц — так же, как у Шефлера — теперь британское, а у одного — российское. В качестве страны постоянного проживания указаны Гернси, Джерси, а также Швейцария, в том числе и у Шефлера.

До прошлой недели совет состоял из трех человек — председателем был Алексей Олейник, его заместителем — гражданин США, а членом совета — гражданин Испании.

17 апреля состав совета изменился. Теперь его возглавляет гражданин Кипра Олег Гусев, а в совет входят Ивета Фридмане и Жанара Абидова, у которых есть латвийский персональный код. Правление при этом не изменилось, и с 2022 года само предприятие полностью принадлежит SPI RE Holdings S.a r.l., и сейчас никаких изменений не зарегистрировано.

Член правления Lursoft Айнар Брувелис отметил, что, судя по зарегистрированным изменениям, Шефлер фактически по-прежнему остается владельцем, однако «существенно изменился список истинных выгодоприобретателей».

«Эта цепочка часто длиннее, чем латвийский владелец и латвийское предприятие. Большинство таких латвийских предприятий принадлежат иностранным компаниям, которые, в свою очередь, могут принадлежать различным фондам за рубежом», — пояснил он.

В Zunda Towers будут развивать гостиницу

Два года назад на продажу были выставлены высотные здания Zunda Towers в Пардаугаве. Цена — 220 миллионов евро. Тогда исполнительный директор Towers Construction Management заявил, что основной бизнес владельца комплекса не связан с недвижимостью, поэтому комплекс всегда можно было приобрести, если найдется покупатель, чье предложение соответствует ожидаемой владельцем цене.

Теперь Герхардс говорит, что в башне планируется создать гостиницу. «В настоящее время у нас не ведется активная продажа квартир. Мы планируем развивать гостиницу», — сказал он.

Герхардс напомнил, что ранее уже была разработана концепция создания гостиницы высокого класса в жилой башне.

Согласно первоначальным планам, создание гостиницы можно было бы осуществить в течение 12–18 месяцев с момента начала активных строительных работ и адаптации помещений под отель.

Гостиница планируется как объект международного уровня на более чем 100 номеров, которые будут размещены с 20-го по 30-й этаж, и полной сервисной инфраструктурой — конференц-залами, зонами отдыха и оздоровления. Инвестиции составят более десяти миллионов евро. Изначально планируется 149 номеров.

Что говорят эксперты

Президент Латвийской ассоциации гостиниц и ресторанов Андрис Калниньш положительно оценил планы по созданию пятизвездочной гостиницы. Однако он указал, что расположение вне центра вызывает вопросы относительно окупаемости инвестиций.

Председатель правления Arco Real Estate Айгар Шмитс отметил, что слышал о проекте, но для более детальных выводов пока не хватает информации.

«У инвестора, безусловно, есть свои соображения. Если он видит в этом месте потенциал и решение уже принято по итогам анализа рынка, то любые инвестиции заслуживают одобрения. Если это будет крупная международная сеть, то, по всей видимости, она вписывается в общую картину и у них есть свои основания, чтобы прийти и развивать гостиницу. Здание слишком долго пустует — лучше, чтобы оно использовалось, чем теряло ценность», — сказал эксперт.

Исследователь городской среды и туризма, депутат Рижской думы Мартиньш Энгелис («Прогрессивные») отметил, что вопрос рентабельности — это ответственность инвесторов. Если в центре много гостиниц, то о Пардаугаве этого не скажешь. Однако проблемой остается доступность, особенно со стороны Кипсалы.

У Шефлера — около 200 объектов недвижимости в Латвии

По данным Lursoft, Шефлеру в Латвии принадлежит около 200 объектов недвижимости, в которых занято около 600 работников.

«Часть из них развивается, часть — управляется. Среди них есть и производственные предприятия, их довольно много. Если говорить о портфеле недвижимости, одним из объектов которого являются Zunda Towers, то в совокупности этим компаниям принадлежит более 200 объектов в Латвии», — пояснил член правления Lursoft Айнар Брувелис.

Недвижимость принадлежит как предприятию Latvijas balzams, так и приобретенным позднее объектам, связанным с группой Interbaltija.

Основной бизнес Шефлера — производство алкогольной продукции. Однако Amber Latvijas balzams сейчас испытывает финансовые трудности и пытается сохранить деятельность.

В начале февраля суд начал процесс правовой защиты (TAP), поскольку компания не смогла выполнять свои обязательства. Ее налоговая задолженность превышает 28 млн евро, счета были заморожены, что фактически парализовало деятельность.

На ситуацию повлияли глобальные события, включая вторжение РФ в Украину и публичную поддержку Украины со стороны Шефлера.

Проблемы с платежеспособностью затронули и другие принадлежащие ему компании, включая Stoli Group, занимавшуюся дистрибуцией алкоголя марки «Столичная» в США. В начале года предприятие начало процедуру банкротства.

С начала войны в Украине оборот Latvijas balzams снизился. Ранее компания ежегодно перечисляла в бюджет 70-80 млн евро налогов. Руководство надеется выйти из TAP до конца этого или начала следующего года, в противном случае потери будут значительными.