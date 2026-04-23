В Евросоюзе совсем немного столь низменных, в прямом, географическом, смысле, местностей – чем та, на которой нам посчастливилось жить. Перемены климата, затрагивающие нашу страну, означают существенное превышение количества осадков, значительные территории могут превратиться в болота.

Со времен распада плановой экономики мероприятия по мелиорации отошли на второй план, крупные предприятия в этой отрасли ликвидированы, а денег Евросоюза хватает лишь на первоочередные заботы.

Драма на улице Поперечной

Во вполне преуспевающем столичном микрорайоне, известном престижными новостройками, произошел поистине дикий случай: пожилая женщина вышла из частного дома, попыталась очистить переполненную сточную канаву, потеряла равновесие, свалилась в воду и утонула. Инцидент имел место на улице, названной Шкерсиела, и ее дренажные системы попадали в пару документальных фильмов, сделавших ее знаменитой.

Выяснилось, таким образом, что мы, в столице государства-члена ЕС и НАТО, в бытовом плане живем чуть ли не в Средневековье. Хотя достаточно посмотреть на карту Риги, чтобы понять – сама структура городской территории, в которую включены огромные пространства лесных массивов, всяческих пустошей и весьма крупных водоемов, делает нашу метрополию в большей степени похожей на деревенский биотоп, чем на высокоразвитый урбанизированный организм.

Вашему автору, например, вполне комфортно облачиться в сделанные в Украине бутсы и прогуляться по заболоченному лужку, разглядывая небо и ворон. Другое дело, что в таких условиях живут в Риге десятки тысяч человек, на окраинах, и даже не столь далеко от Центра. Раз мне самому пришлось с полчаса выкапывать машину из колеи, в районе Сканстес!

Между тем, в документе, который недавно рассматривали на заседании правительства, честно написали, что решать проблемы Риги относительно мелиорации – особо не собираются: «Сверхцель Минземледелия есть способствовать благосостоянию людей, живущих на селе, заботиться о безвредном и качественном продовольствии и обеспечивать предпосылки для долговременного хозяйствования природными ресурсами Латвии».

Берегите природу, мать вашу

Катастрофические наводнения и менее масштабные разливы водоемов в ЛР в последнее время уже учитываются при составлении бюджета. Скажем, есть программа 26.03.00 «Ежегодные платежи за компенсацию ущерба, причиненного земельным ресурсам Даугавским каскадом ГЭС»; или 26.02.00 – «Содержание мелиоративного кадастра, эксплуатация и содержание государственных мелиоративных систем и мелиоративных систем государственного значения».

Однако, понятно, что сегодня никто не собирается возвращаться к практике пятилеток – и прокладывать тысячи км мелиорационных канав. На повестке дня – «щадящие среду элементы мелиорационных систем». Сложные и достаточно дорогие – к примеру, биореакторы из древесной коры; контролируемый дренаж; искусственные топи… Изучая выданные Минземледелия документы, довелось узнать много новых слов. Например, седиментация. Это – осаждение частиц в водных или воздушных условиях, в результате чего формируются различные генетические типы осадков – терригенные, биогенные, хемогенные… В Латвии будут создавать специальные бассейны для седиментации!

Или вот, меандрирование. Так называется тип русловых процессов, схема деформаций в виде последовательных стадий извилистости речного русла. Наши мелиораторы используют искусственное выпрямление рек – чтобы на них переставали образовываться заторы.

Несколько лет назад в нашей стране была разработана программа мелиорации до 2027 года, но, к сожалению, как пишет ведомство Армандса Краузе (Союз «зеленых» и крестьян): «период совпал со многими значительными международными событиями».

«То есть и пандемия COVID-19, и начатые Российской Федерацией военные действия на Украине повлияли также на планирование и реализацию мелиоративной политики в Латвии, организацию различных процессов, определение и реализацию новых приоритетов, в том числе удорожание строительства».

Ну теперь ко всему этому можно будет и кризис на Ближнем Востоке приплюсовать, в итоге стоимость дизтоплива, необходимого для тракторов и экскаваторов, трудящихся на мелиорационной ниве, станет и вовсе золотой. Хотя, конечно, можно было бы заранее все это предусмотреть – и не участвовать в самими же на себя наложенных ограничениях на покупку топлива у соседей…

Болота на службе Отечеству

Впрочем, и до последнего топливного кризиса денюжек не хватало: «Несмотря на то, что были сделаны превентивные антипаводковые инвестиции в мелиорацию, в 2025 году потребовались дополнительные финансовые средства 486 486 евро на покрытие расходов на работы по экстренному содержанию государственных мелиоративных систем в связи с устранением последствий наводнений на территориях, пострадавших от продолжающихся дождей и бурь».

До декабря 2025 года Минземледелия получило 45 проектов, на общую сумму в 12 миллионов – сейчас вот размышляет, кому дать, а кому отказать.

Деньги, конечно, несерьезные – по сравнению с 2,16 миллиарда евро, которые в текущем году выделили на военные расходы.

Кстати, в ЛР вполне серьезно обсуждается концепция, по которой болота на Востоке вообще не следует никоим образом минимизировать. А наоборот – всячески обводнять местность. Дабы затруднить продвижение танков противника по нашим краям!

Вероятно, вспомнили планы времен Карлиса Улманиса, по коим в 1939 году намеревались, с помощью шлюзов и водохранилищ, затопить Лубанскую низменность…

На самом деле, Латвии давно пора учиться у Нидерландов (в переводе – «Низкие Земли»), четверть территории коих расположена ниже уровня моря. Осушенные и возделанные участки голландского побережья – польдеры, защищены от моря или других окружающих водоемов валами, дамбами и другими гидротехническими сооружениями. Уровень грунтовых вод в польдерах регулируется дренажными устройствами, часто с машинной откачкой воды. Польдеры отличаются высоким плодородием, обычно возделаны.

По сведениям Минземледелия, в ЛР тоже есть польдерные насосные станции, со звучными названиями – Стримены, Звидзиенас, Крейча – и они в случае чего готовы работать хоть в режиме 24/7. Только, опять же, не хватает средств на оплату электроэнергии и топлива.

По статистике, площадь сельскохозяйственных угодий в Латвии составляет около 1,97 миллиона гектаров – или менее трети территории страны. Мероприятиями же по мелиорации в случае их выполнения собираются осчастливить – 64 000 гектаров, и то, программа продолжает выполняться. В нашей стране надо жить долго!