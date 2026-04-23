Устоит ли «airBaltic»? Компания ищет выход из кризиса 0 265

Бизнес
Дата публикации: 23.04.2026
Топливный кризис, вызванный войной в Иране, сильно ударил по "airBaltic", которая оказалась опасно ослаблена огромными долгами, пишет Ir.

Как национальная авиакомпания сможет остаться на плаву?

"Не могу сказать", - отвечает на вопрос о том, переживает ли авиакомпания самые большие финансовые трудности за всю свою историю, госсекретарь Министерства сообщения Андулис Жидков.

Сложные условия были и раньше, когда Жидков еще не работал в министерстве, поэтому сравнивать он не может. При этом госсекретарь не скрывает, что ситуация ухудшилась. Компания фактически не оправилась от предыдущих кризисов, когда наступил следующий.

Тонна авиационного топлива стоила 675 евро в конце февраля, а уже в апреле - 1400. А поскольку надежда на привлечение капитала на фондовой бирже в этом году рухнула, компании срочно необходимо решить проблемы с ликвидностью и освободиться от непропорционального долгового бремени. Ее дальнейшее существование под угрозой, предупреждает Государственный контроль.

Чтобы выиграть время для разрешения углубляющегося кризиса, Сейм 16 апреля проголосовал за краткосрочный кредит авиакомпании в размере 30 миллионов евро. Разногласия партнеров по коалиции едва не привели к отставке правительства, однако даже после положительного решения Сейма появилось лишь время для поиска реальных решений - новый бизнес-план пока неясен, как и источники финансирования для урегулирования финансового кризиса.

Кредит обеспечивает ликвидность компании до сентября, подтвердили источники, знакомые с документами ограниченного доступа по этому вопросу. По данным Государственного контроля, компания имеет значительно более высокую долговую нагрузку, чем ее конкуренты, и не способна обеспечить достаточно высокую нагрузку на авиапарк.

Государство уже инвестировало в убыточную компанию 559 миллионов евро. Если бы не высокие процентные платежи, компания работала бы с нулевым доходом или даже с прибылью, подсчитал Жидков. Для того чтобы "airBaltic" "восстановилась и работала в обычном режиме", крайне необходимо привлечь капитал. Что произойдет, если за лето не удастся привлечь нового инвестора? "Не всю информацию можно обнародовать, но есть несколько сценариев", - отвечает Жидков.

