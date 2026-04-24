План по налоговым поступлениям за три месяца выполнен лишь на 98,7%, что на 49,6 млн евро меньше запланированного, сообщили bb.lv в Министерстве финансов ЛР.

Следует учитывать, что актуальные данные ещё не полностью отражают влияние последних геополитических событий, предупреждает Минфин, курирующий латвийских фискалов.

Согласно данным Службы государственных доходов (СГД), возврат переплаченного подоходного налога с населения (ПНН) в первом квартале составили 146,3 млн евро — это меньше, чем за аналогичный период 2025 года, но выше запланированного уровня. В результате поступления ПНН составили 91,4% от плана.

Поступления налога на прибыль предприятий (НПП) в первом квартале снизились на 24,5 млн евро, или на 13,8%. Это связано с поведением налогоплательщиков в конце 2024 года, когда компании активно распределяли прибыль в виде дивидендов физическим лицам, поскольку с 2025 года на доходы свыше 200 000 евро применяется дополнительная ставка НПП в размере 3%.

Поступления от потребительских налогов оказались выше, чем годом ранее. Доходы от налога на добавленную стоимость (НДС) в размере 981,2 млн евро выросли на 67,8 млн евро, или на 7,4%, при выполнении плана на 100,8%. Наибольший вклад обеспечила торговля, а также увеличились поступления в энергетике и сфере услуг.

Поступления от акцизного налога за три месяца увеличились на 26,9 млн евро, или на 9,4%, достигнув 312,7 млн евро. План выполнен на 98%. Наибольший рост наблюдался по нефтепродуктам, тогда как доходы от алкоголя и табака снизились. С 1 января были повышены ставки на топливо и табачные изделия, а с 1 марта — на алкоголь.

В ответ на конфликт вокруг Ирана и на Ближнем Востоке с 1 апреля по 30 июня 2026 года введена временная мера — снижение акциза на дизельное топливо и маркированное дизтопливо для сельского хозяйства. По оценке Министерства финансов, потери от снижения акциза будут компенсированы ростом поступлений НДС вследствие повышения цен на топливо.